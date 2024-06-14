Türk Dişhekimleri Birliği’nden açıklama: ‘Meslek ölüyor’

Yayınlanma: 14.06.2024 - 16:28

Güncelleme: 14.06.2024 - 16:28

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Kontrolsüzce açılan diş hekimliği fakültelerine ve giderek artan kontenjanlara dikkat çekmek için yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Dişhekimliği mesleği ölüyor. Rant var, fakülte var, hoca yok, altyapı yok, eğitim yok, gelecek yok” denildi. Açıklamada “Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanan Sağlık İşgücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi 2023 Yılı Projeksiyonu Raporuna göre, okul kontenjanları ve öğrenci sayılarındaki mevcut durum devam ederse; dişhekimliği ve eczacılık mesleklerinin arzının ihtiyaçtan fazla olacağı ve dişhekimliğinde toplam kontenjanın her yıl en fazla bin olarak belirlenmesiyle 2023’te toplam 38 bin dişhekimine ulaşılacağı, bunun yeterli olacağı belirtilmiştir” denildi. 2023’te ulaşılması hedeflenen 38 bin dişhekimi sayısının, 2021’de 39 bin 851 diş hekimiyle çoktan aşıldığı kaydedilen açıklamada “Diş hekimliği fakültelerinde son yıllardaki toplam kontenjan/ yeni kayıt sayısı ise bakanlığın öngördüğü kontenjan sayısından oldukça fazladır. Geçmiş 10 yıldaki artışın sürdürülmesi halinde, 2028 sonrası için tam bir felaket tablosu ile karşı karşıya kalacağız” ifadeleri yer aldı.

‘5 YIL İÇİNDE 50 MEZUN’

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Diş hekimliği fakültelerine öğrenci alınmasının durdurulması ve mevcut öğrencilerin beş yıl içinde mezun olması durumunda beş yıl içinde yaklaşık 50 bin yeni dişhekimi mezun olacak. Toplam diş hekimi sayısı yaklaşık 90 bin kişiye ulaşacak ve 2028’de bir diş hekimine düşen nüfus yaklaşık 970 kişi olacak. Bu sayı AB ortalamasının da OECD ortalamasının da üzerinde. Ayrıca bu kadar hızla artan öğrenciye nitelikli eğitim verecek

öğretim üyesi kadrosunun yetiştirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.”

‘ÜLKEDEN KAÇIŞ HALİNDELER’

İhtiyaçtan fazla mezunun katlanarak meslek hayatına atılmasıyla dişhekimlerinin emeğinin değersizleştiği kaydedilen açıklamada “Genç meslektaşlarımız ne yazık ki sermaye tarafından adeta ‘Ucuz işgücü ara elemanı’ gibi asgari ücretin bile altında çalışmaya zorlanmaktadır. Çalışma hayatındaki olumsuz koşullar, haklı olarak duydukları gelecek kaygısı ve tükenmişlik duygusu nedeniyle ülkeden kaçış halindedir” denildi. TDB, yurtdışına göçün durması ve dişhekimi emeğinin korunabilmesi için şu önerilerde bulundu:

“• İnsan gücü planlaması yapılmadan diş hekimliği fakültesi kesinlikle açılmamalı.

• Henüz eğitime başlamamış olan fakülteler ivedilikle kapatılmalı.

• Eğitim veren fakültelerde ise kontenjanların hızla azaltılmasını sağlayacak kararlar zaman yitirilmeden alınmalı.

• Ülkedeki eğitim sistemi, siyasi popülizmden uzak bir yaklaşım ve bilimsel kriterlere uygun insan gücü planlamasıyla yeniden yapılandırılmalı.”