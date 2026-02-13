Türkiye’nin sağlık gerçeği: 20 merkez açıldı, sadece 2'si aktif

Türkiye’nin dört bir yanında tedavi arayan kas hastası çocuklar, multidisipliner yapısıyla örnek gösterilen önemli bir merkezde yaşanan branş eksikliği nedeniyle ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) İzmir İl Temsilcisi Manolya Alay, ülke genelinde 20’nin üzerinde kas hastalıkları merkezi açılmış olmasına karşın aktif olarak yalnızca Antalya ve İzmir’deki merkezlerin hizmet verdiğini belirterek, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kas Hastalıkları Merkezi’nde göğüs hastalıkları uzmanının bulunmaması sebebiyle, özellikle ilerleyici solunum sorunları bulunan çocuklar açısından hayati risk oluşturduğuna dikkat çekerek gazetemize açıklamada bulundu.

Türkiye genelinde 20’nin üzerinde kas hastalıkları merkezi açıldığını ancak aktif olarak yalnızca Antalya ve İzmir’deki merkezlerin çalıştığını söyleyen DMD İzmir İl Temsilcisi Manolya Alay, bu nedenle Türkiye’nin dört bir yanındaki hastaların iki şehre yönelmek zorunda kaldığını belirtti. Alay, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kas Hastalıkları Merkezi’nde göğüs hastalıkları uzmanı bulunmamasının ciddi mağduriyet yarattığını söyledi. Merkezin multidisipliner bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Alay, sadece nöroloji değil birçok branşın bir arada çalışması gerektiğini ifade etti.

“MERKEZİN AMACI AYNI GÜN İÇİNDE TÜM KONTROLLERİN YAPILMASIYDI”

Kas hastalıkları merkezinin kuruluş amacının, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuk hastaların bir ya da iki gün içinde tüm branşlarda muayene edilmesi ve takiplerinin planlanması olduğunu belirten Alay, göğüs hastalıkları uzmanının olmamasının bu sistemi aksattığını dile getirdi. Alay, mevcut doktorun şehir hastanesine kaydırıldığını ve bu nedenle merkezde boşluk oluştuğunu söyledi. Alay, İzmir’e gelen çocukların göğüs kontrolleri için ya Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ya da İzmir Şehir Hastanesi’ne yönlendirilmek zorunda kaldığını söyledi. Bunun hem zaman kaybına hem de çocuklar açısından yorucu bir sürece neden olduğunu ifade eden Alay, “Normalde tüm kontroller tek merkezde yapılmalı. Çocuklarımızın hastalığında göğüs problemleri ilerleyici sıkıntılara yol açabiliyor. Burada bir uzmanın olmaması takip ve olası kötüleşmelerin erken tespiti açısından ciddi risk oluşturuyor” dedi.

“ACİLEN ATAMA YAPILMALI”

DMD İzmir İl Temsilcisi Manolya Alay, dernek olarak yetkililere çağrıda bulunduklarını belirterek, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi’ne acilen göğüs hastalıkları uzmanı atanması gerektiğini söyledi. Alay, çocuk hastaların düzenli ve bütüncül sağlık hizmetine erişimi için bu atamanın gecikmeden yapılmasının hayati önem taşıdığını ifade etti./İZMİR