Türkiye'de 43 bin 293 kişi organ nakli bekliyor!

12 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Etkinliklerde yapılan açıklamalarda Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dikkat çekildi. Buna göre Türkiye’de 23 bin 633 hastanın böbrek, 2 bin 438 hastanın karaciğer, 13 bin 328 hastanın kalp, 273 hastanın pankreas, 3 bin 447 hastanın kornea, 174 hastanın ise akciğer bekleme listesinde kayıtlı olduğu belirtildi.

Hastanenin böbrek nakil sorumlusu Prof. Dr. Erkan Demir, 1989 yılında bölgenin ilk böbrek naklini gerçekleştiren organ nakli merkezi olduklarını ifade etti. Demir, 1 Ocak 2022 ile 6 Ekim 2022 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 78 böbrek nakil merkezinde, toplam 2 bin 729 böbrek naklinin yapıldığını, bunların 2 bin 414’ünün canlı vericiden, 315’inin de kadavra vericiden nakil yapıldığını ifade etti.

(Erkan Demir)

Demir ayrıca, Adana Bölge Koordinasyon Bölgesi’ne bağlı illerden 1 Ocak 2022 itibarıyla bugüne kadar yaklaşık bir yıllık süre içerisinde 155 beyin ölümü tespit edildiğini ancak sadece 10 kişinin organlarının bağışlandığını vurgularken ülke genelinde de kadavra organ bağışının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

‘PANDEMİ SONRASI YALNIZCA İKİ İŞLEM’

Hastanenin karaciğer nakli sorumlusu Prof. Dr. Tolga Akçam da pandemi öncesinde Çukurova Bölgesi’nde 20 civarında olan organ bağışı sayısının pandemi sonrasındaki iki yıllık süreçte sadece iki ile sınırlı kaldığına vurgu yaptı.

(Tolga Akçam)

Akçam, 2022 verilerine göre karaciğer bekleyen hasta sayısının ise Türkiye genelinde 2 bin 494 kişi olduğunu belirtti.