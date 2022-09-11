ABD'de başarıyla gerçekleşen organ nakli sayısı 1 milyona ulaştı
ABD'de, 1954'teki ilk organ naklinden günümüze kadar 1 milyon organ nakli ameliyatı başarıyla gerçekleşti.
ABD'de ilk organ naklinin üstünden geçen 68 yılda 1 milyon nakil barajına ulaştı.
ABC News'ün haberineGerçekleşen 1 milyonuncu organ nakli, Organ Paylaşımı için Birleşik Ağ (UNOS) tarafından doğrulandı. Yapılan nakile ve hastaya dair bilgi verilmedi.
ABD'de ilk başarılı organ nakli 1954'te Boston'da kentinde yapıldı.
İlk başarılı organ nakli, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Richard Herrick'e tek yumurta ikizi Ronald'dan nakil edilen böbrek ile gerçekleşti.
Böbrek naklini gerçekleştiren baş cerrah Dr. Joseph Murray, prosedürdeki rolü nedeniyle Nobel Tıp Ödülü aldı.
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