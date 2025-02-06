Uzmanı uyardı: "Sarı serum, her bünyeye iyi gelecek sihirli bir formül değil"

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:26

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:26

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, son yıllarda özellikle sosyal medyada popüler hale gelen ‘sarı serum’ adı verilen tedavinin, doktor onayı olmadan kullanılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. "Her tıbbi uygulama kişiye özel olmalıdır ve ‘sarı serum’ herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir" diyen Kutlu, bilinçsiz kullanımın risklerine dikkat çekti.

SARI SERUM HERKESE UYGUN DEĞİL

Medical Park Ordu Hastanesi’nden Prof. Dr. Ali Kutlu, halk arasında sarı serum olarak bilinen uygulamanın genellikle C ve B vitaminleri, magnezyum, çinko gibi bazı vitamin ve mineralleri içeren serumlardan oluştuğunu belirtti. Bu serumların içeriğinin sabit olmadığını ve kişinin sağlık durumuna göre farklı bileşenler eklenebileceğini vurgulayan Kutlu, şu açıklamada bulundu:

"Sarı serum, genellikle bağışıklık sistemini desteklemek, yorgunluğu azaltmak, kronik hastalıklara karşı direnci artırmak amacıyla uygulanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, bu tür takviye tedaviler yalnızca tıbbi gereklilik durumunda ve doktor kontrolünde yapılmalıdır."

BİLİNÇSİZ KULLANIM CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

Bu tür serumların her bireyde farklı etki gösterebileceğini belirten Kutlu, özellikle alerjik bünyeye sahip olanlar, kronik hastalıkları bulunanlar (şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalıkları), hamileler ve emziren anneler için doktor önerisi olmadan kullanımının tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Kutlu, tansiyon düşüklüğü, mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkilerin görülebileceğini belirterek şunları ekledi:

"Unutulmamalıdır ki her bireyin bağışıklık sistemi ve metabolizması farklıdır. Bir kişiye iyi gelen bir uygulama, başka bir kişide alerjik reaksiyonlara, tansiyon değişikliklerine ya da böbrek ve karaciğer üzerinde ek yük oluşturarak sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden bilinçsizce yapılan serum tedavileri ciddi riskler doğurabilir."

"SARI SERUM SİHİRLİ BİR FORMÜL DEĞİL"

Bazı hastaların doktorlarına "Bana sarı serum verin, bağışıklığım güçlensin" şeklinde baskı yaptığını belirten Kutlu, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sarı serum, her bünyeye iyi gelecek sihirli bir formül değildir. Eksikliği tespit edilmemiş vitamin ve minerallerin gereksiz yere alınması vücuda zarar verebilir. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olmanın en önemli yolu dengeli beslenme, düzenli uyku, egzersiz ve stresten uzak durmaktır. Vitamin veya mineral eksikliği varsa, bu eksiklik tespit edilmeli ve kişiye özel bir tedavi planlanmalıdır. Doktorunuza güvenin, bilinçsiz tedavi taleplerinden kaçının ve sağlığınızı riske atmayın."

İLAÇ KARIŞIMLARI ANAFİLAKSİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Serum ve ilaçların bilinçsiz kullanımıyla ilgili bir diğer önemli konuya da değinen Kutlu, özellikle birden fazla ilacın aynı anda kullanılması durumunda ciddi alerjik reaksiyonların ortaya çıkabileceğini belirtti.

"Özellikle çoklu ilaç alerjisi ve ağrı kesici alerjisi olan hastalarda, serum ya da enjeksiyon yoluyla verilen ilaçlarda bu risk daha fazladır. Hafif deri döküntülerinden, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilerden başlayarak, hayatı tehdit edebilen anafilaktik şoka kadar ilerleyebilir."

Anafilaksi belirtilerinin deride kaşıntı, kızarıklık, gözlerde ve dudakta şişme, nefes almada zorluk, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, bayılma ve hatta şok gibi ciddi durumlar olabileceğini vurgulayan Kutlu, şunları ekledi:

"Seruma eklenen ve alerjik reaksiyonları önlediği düşünülen bazı ilaçlar, anafilaksi gelişimini tamamen engelleyemez. Bu nedenle, özellikle alerjik bünyeye sahip bireyler ve kronik hastalığı olanlar, bilinçsiz serum ve ilaç kullanımı konusunda çok daha dikkatli olmalıdır."

Uzmanlar, herhangi bir tedavi veya takviye uygulaması öncesinde mutlaka doktora danışılması gerektiğini ve bilinçsiz kullanımdan kaçınılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.