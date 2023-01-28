Uzmanından 40 yaş üstü için kritik 'göz muayenesi' uyarısı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 07:00

Şeker ile yüksek tansiyon hastalığının sık rastlanan ve vücudu olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Özellikle de yüksek kan şekerine uzun süre maruz kalan damarlar zamanla hasarlanır, tıkanır ve dokular için gerekli kan ve oksijen ihtiyacını karşılayamaz hale gelir.

Öte yandan, şeker hastalığına sahip kişilerde gözün arka kısmında yer alan retina tabakasının hasar görebileceği unutulmamalıdır. Bundan ötürü uzmanlar göz muayenesi konusunda, “Yılda bir defa da olsa göz kontrolüne gidin” uyarısında bulundu.

Göz Hekimi Belgin Ekmekçiler, şeker hastalarının şekerini dengelemedikleri takdirde 5’inci yıldan sonra gözde kanamaların meydana gelebileceğinin altını çizdi.

'CİDDİ BİR SORUN OLUŞTURUYOR'

Sistematik hastalıkların en sık etkilediği organların başında göz geldiğini ifade eden Ekmekçiler, “Hatta bazı hastalıklarda göze bakarak tanı bile koyabiliriz. Bu yüzden bütün hastalarımıza belli bir yaştan sonra rutin göz muayenelerini öneriyoruz. Özellikle şeker ve tansiyon hastalığı gözde bulgu veren hastalığın başındadır. Obeziteyle beraber hem tansiyon hem de şeker hastalığı hastalarımız arasında sıklıkla görülmektedir. Şekerin en sık vurduğu organlardan biri de göz. Özellikle obeziteye bağlı olarak 40 yaş üstünde artık şeker sıklıkla gördüğümüz hastalık ve şekerlerini dengelemedikleri zamanda 5’inci yıldan sonra gözde kanamalar ve 10’uncu yıldan sonra tedavisi kaldığında körlüklere kadar giden ciddi bir sorun oluşturuyor. Tansiyon hastalarımızda yine damar tıkanıkları ve kanamalar şeklinde gözde ciddi bulgular verebiliyor. Böylelikle ani görme kayıpları artar ve damar tıkanıklarına sebep olabiliyor” dedi.

'GÖZE BAKIP TANI KOYABİLİYORUZ'

Birçok hastalığın tanısının göze bakılarak da koyulabildiğini belirten Ekmekçiler, “Hiç tansiyonundan haberi olmayan hastaların sadece göz dibine bakarak tansiyonunun olup olmadığına yorum yapıp doktorlara yönlendirebiliyoruz. Yine yüksek kolesterolü olan hastalarımızda damarlarda darlık ve tıkanıklık tanıları koyarak hastalarımızın hastalığı anlayıp diğer bölümlere yönlendirebiliyoruz. Öte yandan romatizmal hastalıkların da tanısını göze bakaraktan koyabiliyoruz” diye konuştu.

'RUTİN BİR MUAYENE İLE HASTALARIMIZIN TANISINI KOYABİLİYORUZ'

Tanı almış şeker, hipertansiyon ve yüksek kolesterol hastalarının muayenelerini aksatmaması gerektiğine dikkat çeken Ekmekçiler, şunları kaydetti:

“Özellikle 40 yaş üstü bütün hastaların senede bir defa mutlaka göz muayenelerini yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hele ki hastaların tanı almış şeker, hipertansiyon ve yüksek kolesterol gibi ciddi sıkıntıları varsa bunların hiç aksatmamalarını öneriyoruz. Örneğin tanı alınan şeker hastasına senede bir baktığımızda kanama görürsek biz bunu hemen tedavi edebiliriz. Rutin bir muayene ile hastalarımızın tanısını koyabiliyoruz. Yine hipertansiyona bağlı damar darlıkları olan hastalarımızı kardiyolojiye göndererek tansiyonlarını ve kalp düzenlemelerini yaptıktan sonra en azından ileride olabilecek bir tıkanıklığı engellemek açısından hastalarımızın kan sulandırıcı ilaçlarını kullanmalarını sağlayabiliyoruz.”

Son olarak göz muayenesinin sadece görme açısından değil de başka hastalıkların da erken bulguları ve tedavileri açısından önemli olduğuna vurgu yapan Ekmekçiler, hastaların göz muayenelerini aksatmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



