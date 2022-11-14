Uzmanından 'kuduz' uyarısı: Farklı hayvanlarda görülebilir

14 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Eskişehir’de yaşayan Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, Türkiye’de görülen kuduz hastalığının genellikle yaban hayatından kaynaklandığını belirtti.

Kuduzla alakalı sadece köpeklere değil, aynı zamanda da yaban hayatıyla bağlantılı olabilecek kedi, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlara da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kızılinler, “Türkiye’deki kuduz hastalığı genellikle yaban kaynaklıdır. Yaban hayatında tilkilerde, kurtlarda görülen kuduzun önce şehre yakın yerdeki köpek ya da sığır gibi hayvanları ısırmasıyla yayılımına devam eden bir hastalıktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, belediyelerin, serbest veteriner kliniklerinin yoğun şekilde aşılama çalışmalarına rağmen kuduzun önüne geçmek çok kolay değil. Genellikle hayvanda kuluçka evresini tamamladıktan sonra ağzında salya, saldırganlık, hırçınlık gibi genel olmayan hareket tarzıyla karakterize edilen bir hastalık. Özellikle hastalığın ilerleyen dönemlerinde yutak bölgesinin felciyle birlikte hayvanın yiyecek isteyip yiyememesi ve su isteyip içememesine bağlı aşırı hassasiyetle şekillenebiliyor.

Aslında hayvan su içmek isteyip içemediği için bir hırçınlık gösteriyor ama ‘sudan korkmak’ olarak algılanıyor. Yaban hayattaki tüm hayvanlarda bu görülebiliyor ve onlarla bağlantı halinde olabilecek kedi, köpek, sığır, koyun ve keçi olmak üzere bildiğimiz çiftlik ve ev hayvanlarında da kuduzla alakalı problem yaşama riskimiz var” şeklinde konuştu.

"KUDUZ ÖNEMLİ BİR HASTALIK VE İNSANLARA DA BULAŞABİLİYOR"

Isırılma veya tırmalanma gibi durumlarda, vakit kaybetmeden hastanelere gidip kuduz aşısı yaptırılmasını gerektiğini vurgulayan Kızılinler, “Kuduz şüphesi olduğunda ilgili belediyeye durumu anlatmak, tarım il müdürlüklerini bilgilendirmek gerekiyor. Kuduz önemli bir hastalık ve insanlara da bulaşabiliyor. Önce söz konusu hayvanın kontrol altına alınması gerekiyor. Tarım teşkilatı bunu yapıyor. Herhangi bir şekilde saldırıya uğramamak için üzerine gitmemek gerekiyor. Eğer bir ısırılma vakası varsa ya da tırmalama şeklinde bile olsa mutlaka hastanelere gidip kuduz aşısının yaptırılması çok önemli. Özellikle çocuklarda ısırılma vakalarının aileden saklanma ihtimali üzerinde de durarak, çocukların fiziksel olarak herhangi bir iz olup olmadığı da kontrol edilebilir” ifadelerini kullandı.

ÇİP UYGULAMASI İÇİN SON AYLAR...

Kent merkezinde kuduz vakası görülmesi durumunda yapılması gerekenlere de değinen Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Şehir merkezinde kuduz vakası görülmesi durumunda belli bir kilometre çapındaki tüm kedi ve köpeklerin toplanıp kuduz enfeksiyonunun eradike edilmesi gerekiyor. Eğer insanlar böyle bir şeyle karşılaşırsa, ellerindeki hayvanları eğer çipli değilse veya aşıları yapılmamışsa toplanan hayvanlar içerisine bunlar da alınabilir. Önceden mecburi değildi ama artık kanunen insanlar hayvanlarını bu senenin sonuna kadar çiplemesi, kimliklendirmesi, aşılarını yaptırması ve sisteme kaydettirmesi gerekiyor.”



