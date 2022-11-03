Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
Bitlis'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 çocuktan birine kuduz teşhisi kondu. Çocukların tedavileri devam ediyor.
Bitlis'te 19 Ekim'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kuduz şüphesiyle hastaneye sevk edilen iki çocuğun son durumuna ilişkin açıklama geldi.
Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocukla ilgili olarak; "İlk vaka 21 Ekim'de geldi. 10 yaşında erkek çocuk. İlk 2 tetkiki negatif geldi, yalnız 3. örneğinde tükürükte kuduz virisünün saptandığı belirtildi. Tanı kesinleşti. Diğer hasta 9 yaşında erkek çocuk. Bacağından ısırıldığını söylemiş. Isırdığı söylenen köpek 10 gün sonra yeniden görülmüş, bu önemli. Bugün veya yarın sağlıkla taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde 10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki M.E. isimli çocuklar sokak köpeklerinin saldırsına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Dün Bitlis Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Ekim 2022 tarihinde Adilcevaz’ın Göldüzü köyünden kuduz şüpheli olarak hastaneye başvuran M.E. adlı hastanın yapılan fiziki muayenesinde yaklaşık bir ay önce kuduz şüpheli sahipsiz köpek tarafından ısırıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, “Gerekli filyasyon ve saha çalışması yapılmıştır. 20 Ekim 2022 tarihinde hasta Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edilmiştir. Kişinin Hacettepe Üniversitesinde yatışı mevcuttur. Yapılan filyasyon neticesinde P.E. ve B.Ü. isimli 2 vaka daha tespit edilmiştir. Bu iki hastanın da sevki sağlanmış olup, hastaneden alınan bilgilere göre kuduz hastalığı düşünülmemektedir. 31 Ekim 2022 tarihinde B.Ü., Ankara Etlik Şehir Hastanesinden taburcu edilmiştir. P.E. adlı hasta Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olup genel durumu iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. M.E. adlı vakamız ise Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ortamında takibi devam etmektedir” ifadelerine yer verilmişti.
36 VAKA TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpek tarafından ısırılan ve kuduz şüphesiyle Ankara’da tedavileri devam eden 2 çocuktan sonra kentte yürütülen taramada ısırılıp sağlık kuruluşuna başvuru yapmayan 36 vaka daha tespit edildi.
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