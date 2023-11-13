Uzmanlar, internet sitelerinde bile satılan ‘gıda destekleyici’ ürünlere karşı uyarıyor

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 04:07

Koronavirüs salgının ardından 7’den 77’e birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek için vitamin ve gıda takviyeleri kullanmaya başladı. Son zamanlarda ise birçok kişinin “takviye edici gıda” adı altında markası, güvenilirliği belli olmayan ürünleri, bitki çaylarını kullanması uzmanlar tarafından eleştirilmeye başlandı. Eczaneler dışında internet sitelerinde de satışları artan gıda takviyelerine karşı uzmanlar güvenilirliği kanıtlanmamış markaların kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bilinçsiz kullanımının çeşitli yan etkilere de neden olabileceğinin altını çizen uzmanlar, yurttaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

TİCARİLEŞEN BİR SEKTÖR

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar, Cumhuriyet’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Beslenme yetersizliğinin bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirte Erbaydar, “İnsanlar söz konusu vitamin, mineral gibi eksiklikleri gidermek için gıda takviyelerine yöneliyorlar. Konuya halk sağlığı açısından baktığımızda durumun ticarileştiğini ve endüstri konusu haline geldiğini görüyoruz. Bu tarz ürün içeriklerini tavsiye eden kişilerin her gün farklı tavsiyelerle toplumu yönlendirerek bilgi karışıklığına neden olduğunu görüyoruz. Bu vitamin ve minerallerin yetersizlikleri tahlil sonuçlarında ortaya çıkar. Bu nedenle genel bir takviye edici gıdanın tavsiye edilmesi doğru bir yaklaşım değil” diye konuştu.

HERKESE FARKLI ETKİ YAPABİLİR

Bilimsel olarak kanıtlanmış çalışmalara dayanmayan gıda takviyelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Erbaydar, “Birkaç kişide çok yararlı olmuş bir ürün bir başka kişide zararlı ağır etkide bulunabilir. Bu ürünler gıda olarak kabul edildikleri için tıbbi olarak işe yaradıklarına dair hiçbir kanıt gerekmeden ruhsat alabiliyorlar ve marketlerde satılabiliyorlar. Buradan yarar sağlayanların zinciri büyük bir lobi oluşturuyor. Bizler bu lobiye karşı halkımıza tıbbi olarak standartlaştırılmamış ürünleri, arkadaş tavsiyesi diyerek kullanmalarını tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.