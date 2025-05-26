Uzmanlar uyarıyor: '30 yaşından sonra yumurta rezervi hızla tükeniyor'

Kadın doğurganlığının zamanla değiştiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Bora Coşkun, özellikle 30’lu yaşlardan sonra yumurta rezervinin belirgin şekilde azalmaya başladığını vurguladı. Bu azalmanın, ileride doğal yolla gebelik şansını ciddi oranda etkileyebileceğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Coşkun, doğurganlığını korumak isteyen kadınlar için yumurta dondurma işleminin etkili bir yöntem olduğunu belirterek, “Kariyer planları, evlilik yaşının ertelenmesi ya da kişisel nedenlerle anneliği ileri yaşlara bırakmak isteyen kadınlar için yumurta dondurma bilimsel ve güvenli bir seçenektir. Özellikle 30-38 yaş arasındaki kadınlar bu konuda bilinçli adımlar atmalı” dedi.

Süreç hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Buğra Coşkun ise şunları söyledi:

“Öncelikle hormon düzeylerine ve yumurta rezervine bakıyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda kişiye özel bir değerlendirme yapıyoruz. Eğer kişi uygunsa, 10-12 günlük bir ilaç tedavisiyle yumurtalıklar uyarılıyor. Ardından toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında dondurularak, kadının ileride kullanması için saklanıyor.”

Doç. Dr. Buğra Coşkun, kadınların bu süreci başlatmadan önce doğurganlık durumlarını öğrenmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu amaçla BB Tüp Bebek Merkezi tarafından geliştirilen Doğurganlık Check-up Programı ile yumurta rezervi, hormon profili ve rahim sağlığı gibi faktörler değerlendirilerek kişiye net bir tablo sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Doğurganlığın zamanla yarışan bir konu olduğunu belirten Doç. Dr. Coşkun, “Kadınlar gelecekte pişman olmamak için bugünden bilgi sahibi olmalı ve gerekirse önlem almalı” diyerek açıklamasını sonlandırdı.