Yayımlanan 2023 Sağlık İstatistikleri Yıllığı bülteni verileri dikkat çekti

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

Sağlık Bakanlığı, her yıl yayımladığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı gecikmesi nedeniyle sağlık emekçilerinin “Veriler gizleniyor” tepkisine neden oluyordu. 2024 yılının son üç ayına girilmesine karşın 2023’e ilişkin istatistikler halen yayımlanmadı. Ancak bakanlıkça istatistiklere yönelik 10 sayfalık haber bülteni yayımlandı. Bültende yer alan veriler, sağlık hizmetlerinde geriye gidişi ortaya koydu. Söz konusu verilere göre 2022 yılında 103 olan kızamık vaka sayısı 2023’te 5 bin 88’e yükseldi. 2022’de yüzde 99.5 olan aşılama hızı ise yüzde 98.8’e düştü. Aile sağlığı merkezi (ASM) sayısının 2022’de 8 bin 172 iken 2023’te 8 bin 163’e gerilediği kaydedildi.

Veriler hekime başvuruda patlama yaşandığını gösterdi. İkinci ve üçüncü basamaklarda kişi başı hekime müracaat sayıları yüzde 8’den yüzde 11.4 yükseldi. 2023’te toplam hekime müracaat sayısı 973 milyon 519 bin 87 olarak gerçekleşti. Aile hekimliğine 2022 yılında 332 milyon 907 bin 540 kişi başvururken 2023’te 416 milyon 806 bin 846 kişi başvurdu. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvuru oranı 4’ten, 4.9’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvuru, 496 milyon 366 bin 836’dan, 537 milyon 525 bin 816’ya tırmandı. Kişi başı hekime müracat oranı ise 10’dan, 11.4’e ulaştı.