Yeşilay’dan bağımlılığa karşı acil eylem çağrısı: 'Başlama yaşı 16’ya düştü'

Yeşilay, tütün bağımlılığına ilişkin güncel verilerin yer aldığı Yeşilay Türkiye Tütün Raporu 2025’i kamuoyuna açıkladı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ev sahipliğinde yapılan toplantıda, tütün kullanımındaki artış, gençleri tehdit eden elektronik sigara trendi ve bağımlılıkla mücadelede uygulanacak yeni stratejiler paylaşıldı.

Yeşilay Bilim Kurulu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) işbirliğiyle hazırlanan rapor, Türkiye’de sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düştüğünü, kullanıcıların günlük ortalama 22 adet sigara tükettiğini ortaya koydu.

YEDAM verilerine göre sigarayı bırakma girişimlerinin büyük kısmı bir yıl bile sürmezken psikososyal destek ile ilaç tedavisinin birlikte uygulanması başarı oranını belirgin şekilde artırıyor. YEDAM’da takip edilen danışanların ilk görüşmede yüzde 64.5’i, 12 aylık süreçte ise yüzde 84.8’i sigarayı bırakmış durumda. Dinç, tütün bağımlılığının “masum bağımlılık” olduğu algısının tamamen yanlış olduğunu vurgulayarak her yıl dünyada 8 milyon, Türkiye’de ise 100 binden fazla kişinin tütün nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Dinç, sıkı denetim ve e-sigara yasağının kararlılıkla sürdürülmesi çağrısında bulundu.