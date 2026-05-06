Yolcu gemisinde ölümlere neden olan hantavirüs hakkında neler biliniyor?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir yolcu gemisindeki hantavirüs salgını sonrasında üç kişi hayatını kaybetti.

WHO, gemide iki hantavirüs vakasının doğrulandığını ve beş şüpheli vakanın daha incelendiğini belirtti.

Doğrulanan vakalardan birisi, hayatını kaybedenler arasındaki Hollandalı bir kadın. Aynı kişinin kocasının da gemide öldüğü, ancak hantavirüs vakasının henüz doğrulanmadığı aktarıldı.

Kuruluş BBC'ye yaptığı açıklamada, şüpheli hantavirüs vakalarına ilişkin "ayrıntılı soruşturmaların daha çok laboratuvar testi de dahil olmak üzere devam ettiğini" söyledi.

Salgın, Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na seyahat eden MV Hondius yolcu gemisinde bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı geminin Kanarya Adaları'na seyredeceğini açıkladı.

Aralarında geminin İngiliz doktorunun da olduğu iki personelin, acil tıbbi müdahale için helikopterle Kanarya Adaları'na götürüleceği bildirilmişti. Alman vatandaşı olduğu belirtilen ve hayatını kaybeden üçüncü kişinin naaşı da helikopterle taşınacak.

Geminin operatörü Oceanwide Expeditions adlı şirket, gemide 23 ülkeden 149 kişinin bulunduğunu ve bu kişilerin "katı tedbirler altında" olduğunu duyurdu.

Gemideki Türk vatandaşlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak YouTube yayınları yapan Ruhi Çenet ve kuş gözlemcisi, rehber ve fotoğrafçı Emin Yoğurtçuoğlu, gemide olduklarını belirten kişiler arasındaydı.

Ruhi Çenet gemideki salgını anlattığı bir videoyu yayınlayarak, ilk ölüm vakasından sonra gemiden ayrıldığını dile getirdi. Öte yandan ilk ölüm sonrasında gemideki yetkililerin "bulaşıcı ve tehlike arz eden bir durum olmadığını" açıkladığını da ekledi.

Hâlâ gemide bulunduğunu anlatan Emin Yoğurtçuoğlu ise yayınladığı videolarda, karantinada olmadıklarını, panik yaşanmadığını anlattı. Yoğurtçuoğlu, gemideki durumun çözüme kavuşması için tüm yolcuların beklediğini dile getirdi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, kemirgenler tarafından taşınan ve kurumuş dışkılarından parçacıkların hava yoluyla solunması yoluyla insanlara bulaşan bir virüs türü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, enfeksiyonlar genellikle virüsün kemirgenin idrarı, dışkısı veya tükürüğünden parçacıkların havaya karışmasıyla ontaya çıkıyor.

Nadir olmakla birlikte, kemirgen ısırıkları veya tırmalamaları yoluyla da yayılabiliyor.

Virüs iki ciddi hastalığa neden oluyor. İlki, Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS), genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyor, ardından baş ağrısı, baş dönmesi, titreme ve karındaki sorunlar geliyor. CDC'ye göre, solunum semptomları gelişirse ölüm oranı yaklaşık %38 düzeyirde.

İkinci hastalık, Böbrek Sendromlu Hemorajik Ateş (HFRS), daha şiddetli ve öncelikle böbrekleri etkiliyor. Daha sonraki semptomlar arasında düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliği yer alabiliyor.

Küresel düzeyde kaç Hantavirüs vakası bildirildi?

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir raporuna göre, her yıl dünya çapında, çoğunlukla Avrupa ve Asya'da olmak üzere, tahmini 150 bin HFRS vakası görülüyor. Vakaların yarısından fazlası genellikle Çin'de meydana geliyor.

ABD'den gelen en son veriler, hantavirüs görülmeye başlandığı 1993 yılından 2023 yılına kadar ülkede 890 vaka olduğunu gösteriyor.

Ancak, Norveç sıçanları (kahverengi sıçan olarak da bilinir) tarafından taşınan hantavirüsün ana türlerinden biri olan Seul virüsü, ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde görülebiliyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Hantavirüs enfeksiyonlarının belirli bir tedavisi şok.

CDC, oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon, antiviral ilaçlar ve hatta diyaliz gibi semptomları tedavi etmek için destekleyici bakım öneriyor.

Şiddetli semptomları olan hastaların yoğun bakım ünitelerine yatırılması gerekebiliyor. Bazı ağır vaktalarda hastalar entübe de edilebiliyor.

CDC, virüse maruz kalmayı azaltmak için evlerde veya iş yerlerinde kemirgenlerle teması ortadan kaldırmayı öneriyor.

Kurum ayrıca, kemirgenlerin evlere girebileceği bodrum veya çatı katlarındaki giriş noktalarının kapatılmasını da öneriyor.

Ayrıca, kirlenmiş havayı solumaktan kaçınmak için kemirgen dışkılarını temizlerken koruyucu ekipman giyilmesi tavsiye ediliyor.

SON DÖNEMDE HİÇ HANTAVİRÜS VAKASI OLDU MU?

Şubat 2025'te, Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa, hantavirüsle bağlantılı bir solunum yolu hastalığından hayatını kaybetti.

Araştırmacılar, Arakawa'nın ABD'de en yaygın tür olan HPS'ye yakalandığına ve bunun da ölümüne yol açtığına inanıyor.

Arakawa'nın bulunduğu evin müştemilatında fare yuvaları ve bazı ölü kemirgenler tespit edilmişti.

Polis kayıtları, Arakawa'nın ölümünden önceki günlerde internette grip ve Covid belirtileri hakkında bilgi aradığını göstermişti.