Oscar ödüllü oyuncu Kieran Culkin Açlık Oyunları kadrosunda

Francis Lawrence, önceki filmlerde olduğu gibi yeni Açlık Oyunları filminde de yönetmen koltuğuna oturuyor. “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, 2023’te vizyona giren The Ballad of Songbirds & Snakes'in ardından serinin ikinci ön filmi olacak.

People dergisinin haberine göre, serinin altıncı filminde Caesar Flickerman karakterine bu kez Oscar ödüllü oyuncu Kieran Culkin hayat verecek. Orijinal seride bu rolü Stanley Tucci canlandırmıştı. Yapımcı Erin Westerman, Culkin’in bu rol için “mükemmel bir seçim” olduğunu vurguladı.

SUZANNE COLLINS’TEN YENİ ROMAN UYARLAMASI

Film, Suzanne Collins’in 2025 yılında yayımlanacak olan aynı isimli romanından uyarlanacak. Hikâye, 2008 yapımı ilk filmden 24 yıl öncesinde geçiyor ve Woody Harrelson’ın canlandırdığı Haymitch Abernathy karakterinin gençliğini konu alıyor. Filmde genç Haymitch, 50. Açlık Oyunları yani “İkinci Çeyrek Kuşatma”da hayatta kalma mücadelesi verecek.

OYUNCU KADROSU NETLEŞTİ

Nisan ayında yapılan açıklamaya göre:

Joseph Zada, genç Haymitch Abernathy’yi canlandıracak.

Whitney Peak, Haymitch’in sevgilisi Lenore Dove Baird rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

McKenna Grace, Haymitch’in müttefiki Maysilee Donner karakterine hayat verecek.

Jesse Plemons, Plutarch Heavensbee,

Ralph Fiennes, genç Başkan Snow,

Elle Fanning, Effie Trinket,

Kelvin Harrison Jr., Beetee,

Maya Hawke, Wiress,

Lili Taylor, Mags,

Ben Wang, Wyatt Callow karakterleriyle filmde yer alacak.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen Açlık Oyunları: Sunrise on the Reaping filmi, 20 Kasım 2026 tarihinde sinemalarda izleyiciyle buluşacak.