14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...

Yayınlanma: 16.05.2023 - 14:08

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:40

28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 55.761.445 seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.

CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. 2023 yılında CHP'nin milletvekili sayısı 169 olarak belirlendi.

CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

ADANA

Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacık, Ayhan Barut

ADIYAMAN

Abdurrahman Tutdere

AFYONKARAHİSAR

Burcu Köksal

AMASYA

Reşat Karagöz

ANKARA 1. BÖLG

Gamze Taşçıer, Deniz Demir, Okan Konuralp, Sadullah Ergin, Mustafa Nedim Yamalı, Aliye Timisi Ersever

ANKARA 2. BÖLGE

Murat Emir, İdris Şahin, Semra Dinçer

ANKARA 3. BÖLGE

Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Mesut Doğan, Aylin Yaman

ANTALYA

Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Serap Yazıcı Özbudun, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem

ARDAHAN

Özgür Erdem İncesu

ARTVİN

Uğur Bayraktutan

AYDIN

Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz

BALIKESİR

Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın

BARTIN

Aysu Bankoğlu

BİLECİK

Yaşar Tüzün

BOLU

Türker Ateş

BURDUR

İzzet Akbulut

BURSA 1. BÖLGE

Kayıhan Bala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca

BURSA 2. BÖLGE

Hasan Öztürk, Cemalettin Kani Torun, Orhan Sarıbal

ÇANAKKALE

İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan

ÇORUM

Mehmet Tahtasız

DENİZLİ

Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı, Sema Silkin Ün

DİYARBAKIR

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

DÜZCE

Talih Özcan

EDİRNE

Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan

ELAZIĞ

Gürsel Erol

ERZİNCAN

Mustafa Sarıgül

ESKİŞEHİR

Utku Çakırözer, Jalenur Süllü, İbrahim Arslan

GAZİANTEP

Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, Ertuğrul Kaya

GİRESUN

Elvan Işık Gezmiş

HATAY

Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kaya, Servet Mullaoğlu, Necmettin Çalışkan

ISPARTA

Hikmet Yalım Halıcı

İSTANBUL 1. BÖLGE

Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Fethi Açıkel, Gökhan Günaydın, Birol Aydın, Ahmet Ersagun Yücel, Elif Esen, Hasan Karal, Cemal Enginyurt, Selim Temurci, Ali Göçek, Suat Özçağdaş

İSTANBUL 2. BÖLGE

Namık Tan, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Enis Berberoğlu, Mustafa Kaya, Yüksel Mansur Kılıç, İsa Mesih Şahin, Evrim Rızvanoğlu

İSTANBUL 3. BÖLGE

Engin Altay, Erdoğan Toprak, Türkan Elçi, İlhan Kesici, Zeynel Emre, Mustafa Yeneroğlu, Bülent Kaya, Doğan Demir, Özgür Karabat, Medeni Yılmaz, Turan Taşkın Özer

İZMİR 1. BÖLGE

Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Haydar Altıntaş

İZMİR 2. BÖLGE

Gökçe Gökçen, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Mehmet Salih Uzun, Deniz Yücel, Mustafa Bilici

KAHRAMANMARAŞ

Ali Öztunç

KARABÜK

Cevdet Akay

KARAMAN

İsmail Atakan Ünver

KARS

İnan Akgün Alp

KASTAMONU

Hasan Baltacı

KAYSERİ

Aşkın Genç, Mahmut Arıkan

KIRIKKALE

Ahmet Önal

KIRKLARELİ

Vecdi Gündoğdu, Fahri Özkan

KIRŞEHİR

Metin İlhan

KOCAELİ

Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Hasan Bitmez, Nail Çiler

KONYA

Barış Bektaş, Hasan Ekici

KÜTAHYA

Ali Fazıl Kasap

MALATYA

Veli Ağbaba

MANİSA

Özgür Özel, Ahmet Vebi Bakıroğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf

MERSİN

Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer, Hasan Faruk Çakır

MUĞLA

Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ

NİĞDE

Ömer Fethi Gürer

ORDU

Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel

OSMANİYE

Asu Kaya Gedik

RİZE

Tahsin Ocaklı

SAKARYA

Ayça Taşkent

SAMSUN

Murat Çan, Mehmet Karaman

SİNOP

Barış Kardeniz

SİVAS

Ulaş Karasu

ŞANLIURFA

Mahmut Tanal

TEKİRDAĞ

Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Cem Avşar, Nurten Yontar

TOKAT

Kadim Durmaz

TRABZON

Sibel Suiçmez

UŞAK

Ali Karaoba

YALOVA

Tahsin Becan

ZONGULDAK

Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğ Ertuğrul