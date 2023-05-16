14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte partilerin milletvekili sayıları da belli olmaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP ne kadar oy aldı? CHP hangi ilde kaç milletvekili çıkardı? CHP 28. Dönem Milletvekilleri listesi...
28. Dönem Milletvekilleri belli olmaya başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde partilerin milletvekili sayıları belli oldu. Türkiye'de 55.761.445 seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti. Seçimler için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, önceki gün saat 17.00'ye kadar oy kullanabildi.
CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
Cumhuriyet Halk Partisi 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 milletvekili çıkarmıştı. CHP, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ise yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. 2023 yılında CHP'nin milletvekili sayısı 169 olarak belirlendi.
CHP 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
ADANA
Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut, Sadullah Kısacık, Ayhan Barut
ADIYAMAN
Abdurrahman Tutdere
AFYONKARAHİSAR
Burcu Köksal
AMASYA
Reşat Karagöz
ANKARA 1. BÖLG
Gamze Taşçıer, Deniz Demir, Okan Konuralp, Sadullah Ergin, Mustafa Nedim Yamalı, Aliye Timisi Ersever
ANKARA 2. BÖLGE
Murat Emir, İdris Şahin, Semra Dinçer
ANKARA 3. BÖLGE
Tekin Bingöl, Umut Akdoğan, Mesut Doğan, Aylin Yaman
ANTALYA
Sururi Çorabatır, Cavit Arı, Aliye Coşar, Serap Yazıcı Özbudun, Şerafettin Kılıç, Mustafa Erdem
ARDAHAN
Özgür Erdem İncesu
ARTVİN
Uğur Bayraktutan
AYDIN
Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz
BALIKESİR
Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın
BARTIN
Aysu Bankoğlu
BİLECİK
Yaşar Tüzün
BOLU
Türker Ateş
BURDUR
İzzet Akbulut
BURSA 1. BÖLGE
Kayıhan Bala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca
BURSA 2. BÖLGE
Hasan Öztürk, Cemalettin Kani Torun, Orhan Sarıbal
ÇANAKKALE
İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan
ÇORUM
Mehmet Tahtasız
DENİZLİ
Gülizar Biçer Karaca, Şeref Arpacı, Sema Silkin Ün
DİYARBAKIR
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
DÜZCE
Talih Özcan
EDİRNE
Ediz Ün, Ahmet Baran Yazgan
ELAZIĞ
Gürsel Erol
ERZİNCAN
Mustafa Sarıgül
ESKİŞEHİR
Utku Çakırözer, Jalenur Süllü, İbrahim Arslan
GAZİANTEP
Hasan Öztürkmen, Melih Meriç, Ertuğrul Kaya
GİRESUN
Elvan Işık Gezmiş
HATAY
Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kaya, Servet Mullaoğlu, Necmettin Çalışkan
ISPARTA
Hikmet Yalım Halıcı
İSTANBUL 1. BÖLGE
Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi, Fethi Açıkel, Gökhan Günaydın, Birol Aydın, Ahmet Ersagun Yücel, Elif Esen, Hasan Karal, Cemal Enginyurt, Selim Temurci, Ali Göçek, Suat Özçağdaş
İSTANBUL 2. BÖLGE
Namık Tan, Yunus Emre, Gökhan Zeybek, Enis Berberoğlu, Mustafa Kaya, Yüksel Mansur Kılıç, İsa Mesih Şahin, Evrim Rızvanoğlu
İSTANBUL 3. BÖLGE
Engin Altay, Erdoğan Toprak, Türkan Elçi, İlhan Kesici, Zeynel Emre, Mustafa Yeneroğlu, Bülent Kaya, Doğan Demir, Özgür Karabat, Medeni Yılmaz, Turan Taşkın Özer
İZMİR 1. BÖLGE
Yüksel Taşkın, Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, Haydar Altıntaş
İZMİR 2. BÖLGE
Gökçe Gökçen, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Rahmi Aşkın Türeli, Mahir Polat, Mehmet Salih Uzun, Deniz Yücel, Mustafa Bilici
KAHRAMANMARAŞ
Ali Öztunç
KARABÜK
Cevdet Akay
KARAMAN
İsmail Atakan Ünver
KARS
İnan Akgün Alp
KASTAMONU
Hasan Baltacı
KAYSERİ
Aşkın Genç, Mahmut Arıkan
KIRIKKALE
Ahmet Önal
KIRKLARELİ
Vecdi Gündoğdu, Fahri Özkan
KIRŞEHİR
Metin İlhan
KOCAELİ
Mühip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı, Hasan Bitmez, Nail Çiler
KONYA
Barış Bektaş, Hasan Ekici
KÜTAHYA
Ali Fazıl Kasap
MALATYA
Veli Ağbaba
MANİSA
Özgür Özel, Ahmet Vebi Bakıroğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf
MERSİN
Ali Mahir Başarır, Gülcan Kış, Mehmet Emin Ekmen, Talat Dinçer, Hasan Faruk Çakır
MUĞLA
Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Selçuk Özdağ
NİĞDE
Ömer Fethi Gürer
ORDU
Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel
OSMANİYE
Asu Kaya Gedik
RİZE
Tahsin Ocaklı
SAKARYA
Ayça Taşkent
SAMSUN
Murat Çan, Mehmet Karaman
SİNOP
Barış Kardeniz
SİVAS
Ulaş Karasu
ŞANLIURFA
Mahmut Tanal
TEKİRDAĞ
Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün, Cem Avşar, Nurten Yontar
TOKAT
Kadim Durmaz
TRABZON
Sibel Suiçmez
UŞAK
Ali Karaoba
YALOVA
Tahsin Becan
ZONGULDAK
Deniz Yavuzyılmaz, Eylem Ertuğ Ertuğrul
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı