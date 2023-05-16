14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan kaç oy aldı? Sinan Oğan'ın oy oranı kaç? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekleyecek?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:14

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:14

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmen ikinci tura kalmasıyla ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın ne kadar oy aldığı merak konusu oldu.



SİNAN OĞAN'IN OY ORANI KAÇ?

14 Mayıs seçim gecesinin en çok konuşulan isimlerinin başında Sinan Oğan geliyor. Partisiz Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren ATA İttifakı adayı Oğan, kesin olmayan sonuçlara göre 5 puanın üzerinde oy aldı.



Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.



14 MAYIS'TA SİNAN OĞAN KAÇ OY ALDI?

Sinan Oğan 14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde 2.796.370 oy aldı.



SİNAN OĞAN İSTANBUL'DA KAÇ OY ALDI?

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan İstanbul'da 457 bin 568 oy aldı.

SİNAN OĞAN İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?



Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmen ikinci tura kalması halinde, ilk turda oyların yüzde 5'ten fazlasını alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan’ın alacağı karar, seçimin sonucunu belirleyebilir. BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Oğan, "Biz olmasaydık seçim 2. tura kalmıyordu. Sonucu muhalefet açısından başarısızlık olarak değerlendiriyorum" dedi.

TA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerde istedikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, “Bundan sonra Türkiye’nin bir siyasi krize, çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz” dedi. İttifakı oluşturan partilerin liderlerinin, bugün bir araya gelerek hem seçim sonuçlarına hem de ikinci tura ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.







