22 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Firari hükümlü, Bolu'da yakalandı
Bolu'da hakkında 22 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
BOLU'DA YAKALANDI
Yapılan çalışma kapsamında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 7 gün hapis cezası bulunan İ.T, polis ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Hapis Cezası #hapis
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