31 Mart’ta AKP’den CHP’ye geçen belediyelere 9. dalga operasyon: Beyoğlu’na uzandılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Beyoğlu Belediyesi Özel Kalem müdürü, Güney’in koruması ve şoförü, Kültür AŞ ile Medya AŞ çalışanlarının aralarında bulunduğu toplam 44 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Belediyesi’ndeki arama ve el koyma işlemleri tamamlanırken, dijital materyallere el kondu. İfadelerin ise bugün Emniyet’te alınması bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “İBB’deki yolsuzluklara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütü yönetme, irtikap, rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve kişisel verilerileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçları şüphelisi Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen ve aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 35 şüpheli, yine Murat Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında 44 şüpheli şahıs hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.”

‘ZULÜM İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dün Beyoğlu Belediye binası önündeki basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı : “İnan Güney’i 4-5 aydır düzenli olarak hedef gösteriyorlar. İnan Güney Beyoğlu halkının sevgilisi olmuştur. Bu talimatı verenler Kasımpaşa’da nasıl dolaşacaksınız? Bu topraklarda 300 gündür zulüm ile karşı karşıyayız.”

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözaltı öncesi ailesiyle çekildiği fotoğrafı paylaşan Güney, “Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024’te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz” dedi.

İnan Güney’in adı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçıların ifadelerinde yer aldığı öne sürüldü. İddiaya göre 5 Temmuz’da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Güney’in reklam panosu ihalelerini istediği firmalara verdiğini öne sürdü. Tutuklu iş insanı Murat Kapki ise Güney’in Beyoğlu Belediye başkanı olmasına karşın Beltaş ve Beşiktaş Belediyesi’nde fiilen etkili olduğunu, özellikle Beltaş’ın işleyişi ve belediyeler arası bazı ihalelerde belirleyici rol oynadığını öne sürdü.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyona siyasilerden peş peşe tepki geldi:

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci: “Anayasa’nın tanıdığı hak ve özgürlükler, yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi bu ülkede artık Saray’ın keyfine göre yok sayılmaktadır.”

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel: “Seçilmişlere, suçsuz, günahsız insanlara yapılan bu hukuk zorbalığı er yada geç bitecek ve bu hukuksuzlukları yapanlar hukuk sınırlarının dışına çıkmayan, yasalara bağlı, vicdanlı hakimler ve savcılar önünde hesap verecek. Talimatlarınızla yargıyı belki şimdilik dizayn edebilirsiniz ama asla millet iradesinin önünde duramazsınız.”

- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Tehdit ve şantaj ile kazanamayacağı belediyelere çöken, tutuklu insanlardan özgürlüğü için fidye isteyen karanlık akla teslim olmayacağız. Türkiye teslim olmayacak.”

- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “Bu operasyonlarla her ne murat ediliyorsa; ülkeye büyük zararlar verdiği, ortak geleceğimizi heba ettiği artık görülmelidir. Hukuksuz uygulamaların son bulması ve demokrasinin güçlenmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”