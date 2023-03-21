‘5 partiden 5 kadın Meclis’e girecek’

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Aralarında Prof. Dr. Binnaz Toprak, Sema Kaleli, Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, İdil Elveriş gibi akademisyen ve siyaset uzmanlarının bulunduğu derneğin başkanı da yine eski bir siyasetçi, Nilden Bayazıt. Kendisiyle buluştuk.

KAZANACAK ADAY VURGUSU

Bayazıt 5 siyasi partinin hangileri olduğunu sorusuna “CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Gelecek Partisi. Hepsiyle görüştük, ‘Kazanacak adayı getiriyoruz’ dedik. Aslında 20 civarında kadın var listemizde ama gerçekçi hedeflerle başlamalıyız dedik ve ilk aşamada 5 kadın aday üzerinde yoğunlaştık. Kadın adayların seçim kampanyalarının finansmanını da dernek olarak biz üstleniyoruz” yanıtını verdi. Bayazıt şu aşamada kadın adayların da belirlenen illerin de ismini vermek istemiyor, büyük rekabet ortamında yıpranmasınlar diye...

"SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Bayazıt “Biz de kadın adayları Meclis’te seçilebilir yerlerden sokmak için bire bir genel başkanlarla pazarlık yapacağız. O yüzden adımız Ben Seçerim oldu” diyor.

“Biz sistemi değiştirmek istiyoruz” diyen Bayazıt sözlerine şöyle devam etti: “Bir amaç da kadın siyasetçinin profilini değiştirmek. Kadınlar kadın olduğunu unutmadan siyaset yapmalı. Bir yandan da Meclis’te bu 5 kadının dayanışmasını sağlamak. Öyle kadınlar girer ki Meclis’e tek başına ordu gibi çalışır. Milletvekili Sera Kadıgil örneği gibi...”