5'li çetenin projesinden kovulan işçi Cumhuriyet'e konuştu: İş bulamazsam çocuklarıma nasıl bakacağım?
İstanbul Küçükçekmece’de Cengiz-Kolin-Kalyon ortaklığında yapımı devam eden Halkalı-Havalimanı Metro şantiyesi işçileri, talepleri olan yüzde 75 zam oranına karşı işverenin yüzde 26 oranında zam yapmasına itiraz ederek geçen günlerde greve çıktı.
Grevin ikinci gününde yapılan yeni bir teklifle çalışmaya dönen işçilerden altısı tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Çalışmaya devam eden işçilere ise sendikadan ayrılmaları yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.
İşçilerin örgütlü olduğu sendika İnşaat-Sen’in avukatlarından Sevda Nur Bayram, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları, sendikal tazminat ve ücret alacakları için hukuki sürecin başlatıldığını aktardı. İşten çıkartılan işçilerle ilgili işverenin gösterdiği gerekçe ise dikkat çekti.
İşçiler, kamuoyunda KOD 25 olarak bilinen “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi” anlamına gelen gerekçeyle işten çıkartıldıkları için işsizlik maaşı da alamayacak.
‘10 SAAT ÇALIŞIYORUM’
Savunması alınmadan
işten çıkartılan 34 yaşındaki
Müzbah Gönül konuya ilişkin
Cumhuriyet’e açıklamalarda
bulundu. Emekçilerin işiyle
tehdit edildiğini ifade eden
Gönül, “Sırf haklı bir eylem
yaptım diye kapının önüne
koydular. Açlık sınırının
altında çalışıyoruz. Günde 10
saat çalışıp akşam şantiyede
tahtakuruları içinde
yatıyoruz. Benim
5 çocuğum var. İş
bulamazsam çocuklarıma
nasıl bakacağım?” diye
konuştu.
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