5'li çetenin projesinden kovulan işçi Cumhuriyet'e konuştu: İş bulamazsam çocuklarıma nasıl bakacağım?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:14

Grevin ikinci gününde yapılan yeni bir teklifle çalışmaya dönen işçilerden altısı tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Çalışmaya devam eden işçilere ise sendikadan ayrılmaları yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.

İşçilerin örgütlü olduğu sendika İnşaat-Sen’in avukatlarından Sevda Nur Bayram, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları, sendikal tazminat ve ücret alacakları için hukuki sürecin başlatıldığını aktardı. İşten çıkartılan işçilerle ilgili işverenin gösterdiği gerekçe ise dikkat çekti.

İşçiler, kamuoyunda KOD 25 olarak bilinen “İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi” anlamına gelen gerekçeyle işten çıkartıldıkları için işsizlik maaşı da alamayacak.

‘10 SAAT ÇALIŞIYORUM’

Savunması alınmadan işten çıkartılan 34 yaşındaki Müzbah Gönül konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Emekçilerin işiyle tehdit edildiğini ifade eden Gönül, “Sırf haklı bir eylem yaptım diye kapının önüne koydular. Açlık sınırının altında çalışıyoruz. Günde 10 saat çalışıp akşam şantiyede tahtakuruları içinde yatıyoruz. Benim 5 çocuğum var. İş bulamazsam çocuklarıma nasıl bakacağım?” diye konuştu.

