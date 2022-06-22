6 muhalefet partisinin Göç Komisyonu çalışmalara başladı

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 muhalefet partisinin Göç Komisyonu, önceki gün İYİ Parti Genel Merkezi’nde toplandı.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda Türkiye’de özellikle son dönemde tartışma konusu olan göç sorununa karşı altı partinin ortak bir çerçeve belirlemesi için neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantıda halkın bu konudaki hassasiyetlerinin ve beklentilerinin masaya yatırıldığı kaydedildi. Komisyonun bu kapsamda kendisine bir çalışma çerçevesi çizdiği aktarıldı. “Her partinin kendisine göre göç sorunuyla ilgili başlıklar ve öncelikler çıkaracağı ve bu başlıkları çok kapsamlı bir şekilde ele alacağı” öğrenildi. Tüm partilerin kendi içlerindeki çalışmaları tamamlandığında, “kurmayların 7 Temmuz’da yeniden bir araya geleceği ve bu buluşma sonrası kamuoyuna somut başlıklar halinde yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi vereceği” aktarıldı. Böylece her partinin çalışmasının birleştirilerek göç sorununa karşı ortak bir yol haritasının oluşturulacağı belirtildi.