İstanbul Valiliği'nden 'Esenyurt' açıklaması: 6 ayda 3 bin 921 göçmen yakalandı
İstanbul Valiliği, Esenyurt’ta son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen bin 5 kaçak göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde Esenyurt’ta son bir hafta içerisinde 464’ü Suriye, 116’sı Afgan, 34 Pakistan olmak üzere farklı uyruklara mensup toplam bin 5 kaçak göçmen yakalandığını açıkladı.
Valilik tarafından açıklanan verilere göre 1 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar Esenyurt’tan geri gönderme merkezlerine gönderilen göçmen sayısı 3 bin 921’e ulaştı.
Video Haberler
- Trafiği durdurup şınav çekmişti, gözaltına alındı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Kağıthane'de öldürülen ev sahibinin oğlu konuştu
- Selde yaşamını yitirmişti, son yolculuğuna uğurlandı
- Canlı yayında garip canlandırma: 'Kabızım, ıkınıyorum'
- Erdoğan'dan 'THY' kararı
- İstanbul'da faciadan dönüldü: Üç çocuk yaralandı
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- 'Bakan gelmezse kendimi patlatırım'
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- NBA yıldızına şok... Hapis cezasıyla karşı karşıya!