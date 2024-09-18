AB Başkanlığı’na bütçe dayanmıyor, sekiz ayda eridi

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:05

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 8 ayın sonunda bütçe başlangıç ödeneğini aşan iki kurum bulunuyor. Bunlar Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile AB Başkanlığı. Kurumlara Bütçe Yasası ile ödenek veriliyor. Bütçe Yasası TBMM’de önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ardından da TBMM Genel Kurulu’nda uzun süren görüşmeler sonunda kabul ediliyor. Bu yasa ile verilen ödenekler bütçe başlangıç ödeneklerini oluşturuyor. Meclis’te görüşülüp kabul edilen Bütçe Yasası ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na verilen bütçe ödeneği 1.9 milyar TL’ydi. Daha sonra iktidar bu başkanlığın ödeneğini 3.1 milyar TL’ye çıkardı. 8 ay sonunda kurumun harcaması 2.5 milyar TL oldu.

'TAMAMINA YAKINI HARCANDI'

AB Başkanlığı’na Bütçe Yasası ile verilen ödenek ise 4.6 milyar TL’ydi. Daha sonra başkanlığın ödenek toplamı artırılarak 6.4 milyar TL’ye çıkarıldı. Buna karşın AB Başkanlığı 8 ayda neredeyse artırılan bütçe ödeneğinin de tamamına yakınını harcadı. AB Başkanlığı’nın 8 aylık harcaması 6.2 milyar TL oldu. Harcamada bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıkılırken, neredeyse “artırılan ödenek” de yetmedi. Başkanlığın artırılan bütçesinden geriye sadece 185.7 milyon TL kaldı. Eğer yeniden artırma yapılmazsa AB Başkanlığı’nın kalan 4 ayda bu ödenek ile idare etmesi gerekecek. Verilere göre, başkanlığın en fazla harcaması ise 5.9 milyar TL ile mayıs ayında gerçekleşti. Başkanlık mayıs ayındaki bu harcaması ile ödeneğinin büyük bir bölümünü bitirmiş oldu.