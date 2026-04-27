ABB'den, Yeni Şafak'ın 'Mansur Yavaş' haberine açıklama: 'Yavaş'ın önceliği Ankara halkına hizmet'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğine yönelik çıkan haberlere ilişkin olarak açıklama geldi.

Söz konusu açıklamada, "Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir" denildi.

ABB'DEN YENİ ŞAFAK'A YANIT

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yandaş Yeni Şafak'ın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaptığı haber yalanlandı ve açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım dedi' iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir. Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİ ŞAFAK NE DEMİŞTİ?

Yandaş Yeni Şafak, "Her koşulda aday olacağım" başlıklı haberinde "CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden alevlendi" diyerek "ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın parti yönetimine, 'Her koşulda adayım' mesajını ilettiği öne sürüldü" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak, haberde "CHP lideri Özgür Özel’in geçen hafta Yavaş ile gerçekleştirdiği 1,5 saatlik görüşmenin ana gündemi de bu çıkıştı. Yavaş'ın, İmamoğlu’nun yargı süreci netleşmeden resmi bir ilan yapmayacağı konusunda ise güvence verdiği belirtiliyor" iddialarına yer verdi.