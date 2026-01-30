Açılım sürecine isyan eden polis memuruna ‘tramvay’ bahaneli ceza istemi: 3 yıl hapsi isteniyor

Eskişehir’de polis memuru Onur Şener hakkında, “çözüm süreci”ne yönelik eleştirilerini bir tramvay durağında çevredeki yurttaşlara anlatmasının ardından dava açıldı. İddialara göre konuşma sırasında tramvay planlanan saatinde hareket edemedi ve sefer yaklaşık 2 dakika gecikti. Bu gerekçeyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şener hakkında “ulaşım araçlarının hareketini engelleme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Olayın 5 Aralık’ta yaşandığı, Şener’in konuşmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Savcılık iddianamesinde, tramvay seferlerinin aksadığı iddia edildi. Şener savunmasında, konuşma yaptığı sırada hatta tramvay bulunmadığını, daha sonra gelen tramvayın durmak zorunda kaldığını ancak kasten engelleme amacı taşımadığını ifade etti. Polis memuru hakkında adli sürecin yanı sıra disiplin soruşturması da yürütüldü. Soruşturma kapsamında, “devletin politikasını eleştirmek” ve “cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla devlet memurluğundan çıkarılması da istendi.

‘BAHANE BULUNMUŞ, BU DOSYA SİYASİDİR’

Gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, istenen cezayı sert sözlerle eleştirdi. Karakaş, tramvay seferlerinin aksatıldığı iddiasının kamuoyunun tepkisini azaltmak için öne sürüldüğünü kaydetti. Karakaş, şunları söyledi:

“Eskişehir’deki polis memurumuzu biliyorsunuz. Çözüm sürecine karşı bir konuşma yaptı. Şimdi hakkında üç yıla kadar hapis isteniyor. Gerekçe ne? Tramvay seferlerini aksattığı iddiası. Açıkçası başka bir şey bulamadıkları için bunu bahane etmişler gibi geliyor bana. Tepki çekmemek için böyle bir gerekçe uydurulmuş. Eğer gerçekten bir suç aranacak olsaydı, başka başlıklardan yürürlerdi. Ama bu gerekçe komik olmuş. Bugün terörle iltisaklı kişilerin, vatan hainlerinin serbest bırakıldığı bir ortamda, Onur Şener gibi vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş pırıl pırıl bir polis memuruna böyle bir ceza talep etmek doğanın kanununa aykırıdır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.”

‘YARGI TAMAMEN SİYASİ KARARLAR VERİYOR’

Karakaş, Türkiye’de yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef Türkiye’de yargı bağımsızlığı rafa kaldırılmış durumdadır. Bu tür dosyalarda verilen kararlar tamamen siyasi kararlardır. Bu 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava da bunun bir örneğidir. Bu hükümet bu işin altında kalır. Vatandaş, o polis memurumuzun söylediklerine katılır ya da katılmaz; bu ayrı bir mesele. Ama ortada milletin gönlünden geçenleri dile getiren bir insan vardır.”

‘BİR GÜN BİLE HAPİS CEZASINI HAK ETMİYOR’

Şener’in sözlerinin mesleki açıdan eleştirilebileceğini ancak cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Karakaş, “Evet, belki ifade tarzı mesleki kariyeri açısından hatalı bulunabilir. Ama bir gün bile hapis cezasını hak edecek bir tavrı yoktur. İnsanlar dolmuş durumda. Hangi meslekte olursa olsun herkesin bir sabrı vardır. Vatan ve millet tehlikeye düştüğünde bu sabır tükenir” dedi. Karakaş, “Bu kardeşimizin tavrı da budur. Vatan ve millet aşkıyla dolu bir insanın isyanıdır bu” ifadelerini kullandı.

‘BU YARGILAMA ADALET DEĞİL, ZULÜMDÜR’

Disiplin soruşturması ve ihraç talebine de tepki gösteren Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devlet memurluğundan çıkarılmasının istenmesi de yanlıştır. Bırakın 3 yılı, bir gün bile hapis cezasını hak edecek bir durumu yoktur. Böyle bir taleple yargılanması bile adalet adına zulümdür. Bu dava ne millet vicdanında, ne kamu vicdanında ne de bu dosyaya bakacak hâkimlerin vicdanında karşılık bulur. Ben bu kardeşimizin ceza alacağına inanmıyorum.”