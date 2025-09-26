Adalar Belediyesi'nden 'Splendid Palas Otel' açıklaması

Adalar Belediyesi, Adalar'da faaliyet gösteren Turyat Turizm Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Splendid Palas Oteli ve altındaki kafeteryaya ilişkin işletme ruhsatlarının Belediye tarafından iptali ve işletmelerin mühürlenmesi süreçlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Belediye, Turyat Turizm Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Splendid Palas Otel ve altındaki kafetaryanın işletme ruhsatlarının iptali ve mühürleme işleminin hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak tesis edildiği, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmaması ve yangın tedbirleri bakımından yetersizliğin doğuracağı risklerin bertaraf edilmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirterek "Görevimizi, tam ve layığı ile yapmış olmanın getirdiği vicdani rahatlıkla söz konusu haksız menfaat talebi yönündeki mesnetsiz ve haksız iddiaları yargıya teslim ettiğimiz gibi kamuoyunun vicdanına da havale ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükada Nizam Mahallesi, 361 ada 3 parsel (eski 19 ada 9 parsel) sayılı yer dosyasında (Splendid Palas) yapılan incelemede, 2012 yılında Büyükada 23 Nisan Caddesi No: 39 adresinde bulunan Otel / işyeri için İBB İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mevzuat gereği yangına karşı koruma önemleri ve yeterliliği bakımından incelendiği ancak 02.11.2011 tarihli 'Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporu' ile olumsuz kanaat belirtildiği ve uygun bulunmadığı görülmüştür. Ancak bu olumsuz rapora rağmen bahse konu işyeri için Belediyemiz tarafından 07/03/2012 tarih ve M.34.6.ADA.0.10.307.02/04 sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği görülmüştür.

Konu hakkında dosya gerekli inceleme ve denetlemelerin yapılması için Belediyemiz Teftiş Birimine tevdii edilmiştir. Adalar Kaymakamlığı 30.05.2025 tarih ve 2025/001 sayılı yazsında Büyükada Nizam Mah. 23 Nisan Cad. No: 39 kapı sayılı yerde Turyat Turizm Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi Splendid Otel ünvanlı işyerinin Adalar Kaymakamlığı Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemede yangın tedbirleri açısından yetersizlik ve mevzuata aykırılık bulunduğu görülmüştür.

Bu kapsamda Belediyemiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Şube Müdürlüğü’ne 01.07.2025 tarih ve 50152120-307.04 sayılı başvuru yapılarak söz konusu otelin yangın önlemleri açısından denetlenerek yeniden bu otel için İtfaiye Raporu düzenlenmesi hususu talep edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 10.07.2025 tarihinde otele ait İskan Belgesi olmadığından Yangın Denetimini yapılmayacağı ifade edilerek başvuru pasife almıştır."

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILMIŞTIR"

"İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 18/06/2025 gün ve 6837 sayılı yazısıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne “...Büyükada Nizam Mahallesi, 361 ada 3 parsel (eski 19 ada 9 parsel) No:39 kapı sayılı yere işyeri açma ruhsatı verilmemesi, mevcut ruhsatı varsa iptal edilmesi gerektiği” bildirilmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilgi yazısına istinaden 17.03.2012 tarih ve 4 sıra numaralı Turyat Turizm Yatırım ve Ticaret Yatırını Limited Şirketi adına verilen Otel ruhsatının belirtilen eksiklikler (yangın önlemeleri konusundaki eksiklikler) ve ayrıca Restorasyon Ruhsatının verildiği ancak iskan (yapı kullanım izin belgesinin) olmaması nedeniyle Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 03/07/2025 gün ve 6837 sayılı yazısıyla (Başkanlık OLUR’u) iptal edilmiştir.

Bu yöndeki idari işlemimiz 10.05.2025 tarihli yazı ile ilgilisine tebliğ edilmiştir. Yapılan idari işleme karşı Turyat Turizm Yatırım ve Ticaret Yatırını Limited Şirketi tarfından İstanbul 4. İdare Mahkemesi 2025/1428 E. sayılı dava dosyası ile bu tebliğ işleminin iptali için dava ikame etmiştir. İlk derece Mahkemesi 11.07.2025 tarih 2025/1428 E. Sayılı kararı ile İdaremizin savunması alınıncaya kadar idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Davalı idaremiz tarafından 14.07.2025 tarihinde verilen ilk savunma üzerine yine aynı Mahkeme tarafından 19.08.2025 tarihinde verilen ara karar ile Yürütmeyi Durdurma kararı kaldırılmıştır."

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI GELİNEN NOKTADA MEVCUT DEĞİLDİR"

"Akabinde davacı şirket tarafından bu karara yapılan itiraz edilmiş olup, bu itiraz üzerine 16.09.2025 tarihinde İstanbul 6. İdari Dava Dairesi’nce 2025/1293 YD itiraz no’lu kararı ile Yerel Mahkemenin kararının kaldırılmasına ve yeniden yürütmenin durdurulması hakkında bir karar verilmek üzere dava dosyasının Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

Söz konusu karar henüz idaremize tebliğ edilmese de ilgili şirket yetkilisi tarafından 24/09/2025 tarihinde Belediyemize elden teslim edilmiştir. Aynı Şirket devamla İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde 2025/1461 E. sayı ile ikame edilen dava ile Adalar İlçesi, Büyükada (Nizam) Mahallesi, 361 ada 3 parselde (eski 19 ada 9 parsel) bulunan taşınmazdaki otel faaliyet konulu 17/03/2012 tarih ve 4 sıra numaralı işyeri ve çalışma ruhsatının iptaline ilişkin 03/07/2025 tarih ve E.6837 Sayılı işlemin (Başkanlık OLUR’unun) iptal edilmesini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmiştir.

Bu davada Mahkemece 22/07/2025 tarihinde davalı idarece savunma verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Belediyemizce 01/08/2025 tarihinde cevap/savunma verilmiştir. Bu savunma üzerine 11/09/2025 tarihinde davacı firma vekillerince talep edilen 'Yürütmenin Durdurulması İstemi' reddedilmiştir. Söz konusu dava halen derdest olup, Ruhsat İptaline ilişkin idari işlemimize yönelik bir yürütmeyi durdurma kararı gelinen noktada mevcut değildir."

"KATLARIN TAMAMI AHŞAP MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ BİR YAPIDIR"

"Ancak 6. İdari Dava Dairesi’nin 2025/1293 YD No sayılı Kararı kapsamında; mühürleme (faaliyetten men) işlemine karşı açılmış davada, ilk derece mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebi reddi yönündeki kararı ilgi bölge idare mahkemesi tarafından kesin olarak kaldırılması sebebiyle, ilk derece mahkemesi tarafından yeniden bir karar tesis edilmesi beklenmektedir. Özetle, Mahkeme tarafından hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmemiş olan ruhsat iptaline ilişkin idari işlemimiz ile artık ruhsatı bulunmayan otel, diğer dava dosyasında (faaliyetten men’in iptali) verilen bölge idare mahkemesi kararı ile ruhsatsız olarak işletilebilir vaziyete gelmiştir. Bu durum da mahkeme kararları arasında bir çelişkiye sebep olmaktadır.

Hatırlatmak isteriz ki, Dava konusu bina, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.02.1976 tarih ve 8904 sayılı kararı ile tescil edilmiş, Koruma grubu 26.09.2007 tarih ve 813 sayılı kararı ile tescillenmiş zemin kat üstünde bulunan katların tamamı ahşap malzemeden imal edilmiş bir yapıdır.

İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.02.2011 tarih 3086 sayılı kararı 'İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada 19 ada 9 parsel sayılı I. Grup yapının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında basit onarımın KUDEB denetiminde yapılabileceğine, basit onarımı aşan durumlarda kurulumuza bilgi verilmesine, rölöve ve restitüsyon projesinin hazırlanmasına karar verildi' denilmiştir.

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.03.2016 tarih 3511 sayılı kararı 'İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada 19 ada 9 parsel sayılı I. Grup yapıda KUDEB tarafından daha önce yapılan basit onarım izni kapsamında onarım çalışmalarının tamamlanabileceği, güncel rölöve ve restorasyon ivedi olarak Kurulumuza sunulmasına, rölöve ve restitüsyon Kurulumuzca onaylanmadan yeni basit basım onarım izninin verilemeyeceğine karar verildi' denilmiştir.

İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.01.2017 tarih ve 4345 sayılı kararı 'İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada 19 ada 9 parsel sayılı I. Grup yapının rölöve projesinin uygun olduğuna karar verildi' denilmiştir. İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.03.2017 tarih ve 4397 sayılı kararı 'İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada 19 ada 9 parsele ilişkin sunulan restitüsyonun uygun olduğuna karar verildi' denilmiştir."

"İSKAN İZNİ İÇİN DENETİMDEN SORUMLU MİMARIN DA RAPOR HAZIRLAMASI İSTENDİ"

"İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.10.2017 tarih ve 4923 sayılı kararı 'İstanbul İli, Adalar İlçesi, Büyükada 19 ada 9 parsele ilişkin sunulan restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2022 tarih 680 sayılı ilke kararı gereğince müellif mimar denetiminde yapılmasına karar verildi' denilmiştir.

Söz konusu yapı uzun projelendirme safhaları sonucunda Kurulun 24.03.2016 tarih 3511 sayılı kararı basit onarımın aşıldığını ve esaslı onarıma ilişkin projelerin hazırlanması istenmiş ve basit onarım izinleri durdurulmuştur. Akabinde yukarıda izah edildiği üzere rölöve, restitüsyon ve sonucunda restorasyon projesi onaylanmıştır. Restorasyon projesinin onayına daire 27.10.2017 tarih ve 4923 sayılı kurul kararında çalışmaların 660 sayılı ilke karar doğrultusunda devam ettirilmesi bir kez daha hatırlatılmıştır. 660 sayılı ilke kararında çalışmalar bittikten sonra iskan izni için denetimden sorumlu mimarın da rapor hazırlaması istenmiştir."

"YANGIN RİSKİ YÜKSEK BİNALAR ARASINDA YER ALAN NİTELİKTE BİR YAPIDIR"

"Davacı tarafın tüm evrakları tamamlamasından sonra idaremiz tarafından 13 pafta, 19 ada, 9 parsele ilişkin 06.11.2020 tarih ve 1428 sayılı restorasyon ruhsatı verilmiştir. Ruhsatta taşıyıcı sisteminin ahşap artı yığma artı çelik olduğu, döşemelerin ahşap artı çeliktir. Yangın riski yüksek binalar arasında yer alan nitelikte bir yapıdır.

03.07.2017 tarihli Resmi Gazete Sayısı: 30113 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği - Esaslı Tadilat - Madde 58 'Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.' Bu maddeden de anlaşılacağı üzere söz konusu yer esaslı onarım ruhsatı almış (Restorasyon Ruhsatı) bu kapsamda mimari-statik-mekanik-elektrik projeleri onaylanmış ve bu yapılan esaslı onarım sonrasında Fen ve Sağlık Şartlarına uygunluğu tespiti ve onaylanması için Yapı Kullanma İzin Belgesi alması gerekmektedir. Önemli bir hususlardan bir diğer konusu ise Otel-Konaklama-Pansiyon gibi özel fonksiyonlu iş yerlerin İş Yeri Ruhsatı alabilmesi için 9207 sayılı yönetmeliğe göre Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) alması zorunludur. (Madde 5-c)."

"BAROYA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞTUR"

"Gelinen noktada; kamuoyuna ve basın kuruluşlarına açıkça ifade etmek isteriz ki Belediyemiz tarafından ruhsat iptali ve faaliyetten men hususlarında gerçekleştirilen idari işlemler tamamen hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak tesis edilmiştir. Söz konusu işlemler, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmaması ve ayrıca yangın tedbirleri bakımından yetersizlik arz etmesinin doğuracağı, başta can güvenliği olmak üzere çeşitli risklerin bertaraf edilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir.

Davacı ve muhatap şirket vekillerinin dava ve itiraz dilekçelerinde ifade ettikleri ve buna dayanarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde ifade edildiği gibi bir haksız menfaat talebi katiyen söz konusu değildir ve olamaz.

Zira muhatap davacı şirket vekillerinin savunma dokunulmazlığı sınırını aşan ve iftira suçu oluşturabilecek nitelikteki mesnetsiz, haksız ve yapmış olduğumuz idari işlemler karşısında kendilerini haklı gösterme çabasından öteye geçmeyen bu yakışıksız iddialarına ilişkin olarak; hem Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş hem de bu konu aynı zamanda disiplin soruşturması gerektirdiği için ilgili meslek örgütü olan Baroya şikayette bulunulmuştur."

"GÖREVİMİZİ, TAM VE LAYIĞI İLE YAPMIŞ OLMANIN GETİRDİĞİ VİCDANİ RAHATLIKLA..."

"Hatta bunun da ötesinde; ilgili Belediye Başkan Yardımcımız, şirket yetkilisi tarafından Belediyemizce yapılan idari işlemler sebebiyle tehdit edilmiş ve bu tehdit olayına ilişkin somut deliller kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Bahsi geçen şirket yetkilisine ilişkin olarak, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kamu görevlisini görevinden dolayı tehdit' suçundan yapılan soruşturma halihazırda derdesttir.

Görevlerimizi yaparken bağlı olduğumuz yasal düzenlemeler ile hukukun genel ilkeleri ve her an gözettiğimiz kamunun üstün yararı kişilerden, kişilerin konumlarından evladır. Bilhassa hepimizin içini yakan Kartalkaya faciası göz önüne alındığında yukarıda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz yangın riskinin yüksekliği kapsamında, yapının mevzuata uygunluğunun denetlenmesi asli görevimizdir.

Görevimizi, tam ve layığı ile yapmış olmanın getirdiği vicdani rahatlıkla söz konusu haksız menfaat talebi yönündeki mesnetsiz ve haksız iddiaları yargıya teslim ettiğimiz gibi kamuoyunun vicdanına da havale ediyoruz."