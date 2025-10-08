Adalet Bakanı Tunç'a 'Seyfullah Ordueri' sorusu: 'Hakkında açılmış bir soruşturma var mı?'

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri'nin, 6 Şubat depremlerinde Nurdağı'nda yıkılan binalarla ilgili soruşturmada hakkında yakalama kararı olan AKP'li müteahhit Yunus Kaya'yı Mersin'e götürmesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karaca önergesinde, "Suç işleyen bir kişiyi kaçırdığı kamera kayıtları ile sabit olan eski Nurdağı Kaymakamı ve halen Kırıkkale Vali Yardımcısı Seyfullah Ordueri hala görevinin başında mıdır? Ordueri hakkında açılmış adli ve idari soruşturma var mıdır?" diye sordu.

Karaca, ANKA Haber Ajansı'nın "Deprem soruşturması şüphelisi AK Partili müteahhidi saklayan akrabası hakkında 5 yıla kadar hapis istemi" başlıklı haberi TBMM gündemine taşıdı.

Karaca, haber konusuna ilişkin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Karaca, önergede şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat depremlerinde, Gaziantep Nurdağı Belediyesi'nin AKP Meclis Üyesi ve müteahhit Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkılmış, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiştir. Hakkında soruşturma başlatılan müteahhit Yunus Kaya 23 Şubat 2023'te yurt dışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Yapılan soruşturmada Yunus Kaya’nın kaçak olduğu dönemde, eski Nurdağı Kaymakamı ve halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'e götürüldüğü, burada akrabası Murat Kaya tarafından saklandığı ortaya çıkmıştır. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda, Murat Kaya hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştır. Ancak suçlu müteahhidi kaçıran Vali Yardımcısı Ordueri hakkında ise herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Deprem felaketinde yüzlerce yurttaşın yaşamını yitirmesine yol açan yapıların müteahhidi hakkında yakalama kararı varken kaçmasına yardım eden kaymakamın görevden alınması bir yana, terfi ettirilerek vali yardımcısı olarak atanması ise suçun ödüllendirilmesidir."

"ORDUERİ HAKKINDA AÇILMIŞ ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA VAR MIDIR?"

Sevda Karaca, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti: