Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:45

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:51

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar belli oldu. Yurttaşlar, Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik'in kim olduğunu araştırıyor. Peki, Adana Milletvekili adayı Ömer Çelik kimdir? Ömer Çelik hangi partiden milletvekili adayı oldu?

ÖMER ÇELİK KİMDİR?

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 tarihinde Adana'da Yusuf Ziya ve Dudu çiftinin çocuğu olarak doğdu. Adana Motor Teknik Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türkiye'de çoğulculuğun yeni görünümleri (Son dönemdeki çoğulcu toplum modeli tartışmaları) başlıklı tez ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mezun olmasının ardından bir süre siyaset bilimci ve gazeteci olarak çalışan Çelik, Bilgi ve Hikmet dergisinin Ankara Sorumlusu olarak görev yaptı ve çeşitli dergilerde yazılar yayınladı. Yeni Yüzyıl, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Siyasi kariyerine AKP'ye (AK Parti) katılarak başladı. İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girdi. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde bulundu. 2007 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar AKP Adana milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye–Amerika Birleşik Devletleri Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi. 2002–2013 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında AKP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

24 Ocak 2013 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı makamında bulunan Ertuğrul Günay yerine getirildi. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Kültür ve Turizm Bakanı olarak yer aldı. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AKP'nin parti sözcüsü olarak atandı. Görevini 28 Ağustos 2015 tarihine kadar sürdürdü.

Ömer Çelik Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AKP Adana milletvekili olarak meclise girdi. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Avrupa Birliği Bakanı olarak yer aldı. Görevi Volkan Bozkır'dan devralan Çelik, Avrupa Birliği'nin Türkiye için tek seçenek olmadığını savunmaktadır.

ÖMER ÇELİK HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Ömer Çelik, AKP Adana Milletvekili adayı oldu.