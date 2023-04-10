Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:36

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:51

14 Mayıs 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar belli oldu. Yurttaşlar, Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı Fuat Oktay'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay hangi partiden milletvekili adayı oldu?

FUAT OKTAY KİMDİR?

Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.

Beykent Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.

2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk Türkiye cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.

FUAT OKTAY ÖZEL HAYATI

Fuat Oktay, 2011'de ayrıldığı eşinden olan üç çocuğa sahiptir. 23 Temmuz 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu üyesi ve cumhurbaşkanı danışmanı olan Hümeyra Şahin ile evlendi.

FUAT OKTAY HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Fuat Oktay, AKP Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı oldu.