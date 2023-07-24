ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: Dünya Cumhuriyetin ilanını tanımazdı

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü dünyaya kabul ettiren bir anlaşmadır” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: Dünya Cumhuriyetin ilanını tanımazdı
Abone Ol google-news

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, 24 Temmuz’da imzalanışının 100. yılı kutlanacak olan Lozan Antlaşması’nın “bir bağımsızlık bildirgesi olduğunu” vurgulayarak “22 yıldır AKP, öyle bir eğitim yozlaşması ve eğitimsizlik yarattı ki artık birçok genç, cumhuriyetin ne zaman ilan edildiğini bile bilmiyor. Lozan hakkında bir fikirleri yok. Cumhuriyeti kuran insanların bu ülkeye bıraktıkları en büyük miras; namusla, liyakatle, akılla ve bilimle yönetmeleri olmuştur. Bunu kaybetmemeliyiz” dedi. 

(Hüsnü Bozkurt)

Lozan Antlaşması’nın, Türkiye açısından sıradan bir antlaşma olmadığına dikkat çeken Bozkurt, “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü dünyaya kabul ettiren bir anlaşmadır” diye konuştu.


İlgili Haberler

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan AKP'nin türban tasarısı için muhalefete çağrı: 'Görüşmelere katılmayın'

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan AKP'nin türban tasarısı için muhalefete çağrı: 'Görüşmelere katılmayın'
ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan 100. yıl çağrısı... Başarının reçetesi: Kemalizm

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan 100. yıl çağrısı... Başarının reçetesi: Kemalizm
Nutuk yolumuzu aydınlatıyor - Mustafa Hüsnü BOZKURT

Nutuk yolumuzu aydınlatıyor - Mustafa Hüsnü BOZKURT

En Çok Okunan Haberler