ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: Dünya Cumhuriyetin ilanını tanımazdı

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, 24 Temmuz’da imzalanışının 100. yılı kutlanacak olan Lozan Antlaşması’nın “bir bağımsızlık bildirgesi olduğunu” vurgulayarak “22 yıldır AKP, öyle bir eğitim yozlaşması ve eğitimsizlik yarattı ki artık birçok genç, cumhuriyetin ne zaman ilan edildiğini bile bilmiyor. Lozan hakkında bir fikirleri yok. Cumhuriyeti kuran insanların bu ülkeye bıraktıkları en büyük miras; namusla, liyakatle, akılla ve bilimle yönetmeleri olmuştur. Bunu kaybetmemeliyiz” dedi.

(Hüsnü Bozkurt)



Lozan Antlaşması’nın, Türkiye açısından sıradan bir antlaşma olmadığına dikkat çeken Bozkurt, “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü dünyaya kabul ettiren bir anlaşmadır” diye konuştu.