ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt'tan AKP'nin türban tasarısı için muhalefete çağrı: 'Görüşmelere katılmayın'

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, iktidarın başörtüsüyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunduğu anayasa değişikliği teklifine ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Teklifin CHP’nin başörtüsüyle yasa teklifinin ardından verildiğini anımsatan Bozkurt, “Anayasa değişikliği önerisi her ne kadar CHP’nin yasa teklifi üzerine yapılmış gibi görünse de çok daha vahim içerikli bir tekliftir. Doğrudan doğruya laik Cumhuriyeti hedef alıyor. Bu teklif başörtüsüne özgürlük kılıfı altında Türkiye Cumhuriyeti’nin laikliğini ortadan kaldıran, tek eşlilik kuralını ortadan kaldıran, Aydınlanma devrimlerini işlevsiz bırakan vahim bir teklif” ifadelerini kullandı.

(Hüsnü Bozkurt)

‘ÇOK EŞLİLİĞİN ÖNÜ AÇILIYOR’

“Öneriye dikkat ederseniz, ‘Aile kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur’ maddesi var” diyen Bozkurt, “Kaç kadın ve erkekten oluştuğunu söylemiyor. Dolayısıyla orada çok ciddi bir sıkıntı var. Çok eşliliğin önü açılıyor. Nerede evlenileceği de söylenmiyor” vurgusunu yaptı.

Bozkurt, “Bu teklifi bırakın referandumsuz geçirmeyi, teklifin görüşmelerine hiçbir muhalefet partisi milletvekilinin katılmaması gerekiyor. Mesele seçim sorunu değil. Böyle bir teklif geçtiği andan itibaren Türkiye’nin laik bir ülke olduğunu söyleyemeyiz” diye konuştu.