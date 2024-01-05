ADD'den hilafet çağrısına tepki: Laik cumhuriyete isyan provası

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), 1 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen Gazze’ye destek yürüyüş ve mitingindeki hilafet çağrısına tepki gösterdi.

“Mitingin gerekçesi ve adı ile ilgili olmayan bu çağrıların, Atatürk ilke ve devrimleri ile laik Cumhuriyete isyan provası olduğu” vurgulanan açıklamada, “Bundan vahimi bu gösteri ve çağrıların anayasamızın ilk 4 maddesi ile 14. maddesini yok sayan, böylelikle anayasal düzeni yıkmayı hedefleyen bir darbe kalkışması niteliğinde olmasıdır. Daha da vahimi 3 gündür, anayasal kurumların tepkisizliği, emniyet ve yargının sessizliği” denildi.

Hukuk devletinin anayasal düzeni yıkma ve teokratik bir düzen kurma çağrılarını duymazdan gelemeyeceğinin altının çizildiği açıklamada, “Cumhuriyet savcılarını, adlarının önündeki ‘cumhuriyetin’ anlamını anımsamaya ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘MÜCADELE BÜYÜYOR’

Açıklamada, “Son yıllarda körüklenen bu karşıdevrim ihanetine karşı milletçe yılmadan, yorulmadan sürdürdüğümüz mücadelenin gün geçtikçe büyüdüğünü, güçlendiğini görüyoruz. Şeriat, hilafet çığırtkanlığının karşısına dikilen gençlerimiz var. Atatürk’e saygısızlık yapan teğmenlere hadlerini bildiren Atatürkçü teğmenlerimiz var. ADD; laik Cumhuriyetimize, üniter ulus devletimize ve ulusal birliğimize olanca gücüyle sahip çıkacak, emperyalizm ve işbirlikçilerine yem etmeyecek, ilelebet payidar kılacaktır” denildi.