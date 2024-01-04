TKP’den pankartlı protesto: ‘Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları…’
TKP Galata Köprüsü’ne “Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın!” pankartı astı.
Türkiye Komünist Partisi (TKP) AKP’ye yakın dernek ve vakıfların organize ettiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine yönelik bir protesto yaptı.
TKP’liler bu sabah saatlerinde Galata Köprüsü’ne astıkları pankartı sosyal medya hesaplarından “Sermayenin İsrail’le ilişkisi tam gaz devam eden ilişkilerini sorgulamayanlar Filistin halkının arkasına sığınmaya cesaret ediyor. Uyarıyoruz!” diyerek paylaştı.
Pankartta “Hilafet özlemcileri, Cumhuriyet düşmanları Filistin halkının arkasına saklanmayın!” denildi.
Sermayenin İsrail’le tam gaz devam eden ilişkilerini sorgulamayanlar Filistin halkının arkasına sığınmaya cesaret ediyor. Uyarıyoruz! pic.twitter.com/QfLYN0WBde— TKP (@tkpninsesi) January 4, 2024
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