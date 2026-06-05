Adliyeye getirilirken 'araç arızalandı' denilerek geri götürüldü: Ekrem İmamoğlu savunma yapmama kararı aldı, dava ertelendi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşanan tartışmaya ilişkin “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İmamoğlu’nun fiziken katılması bekleniyordu. Ancak İmamoğlu, “aracının bozulduğu” gerekçesiyle cezaevine geri götürüldü ve duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

“60 KİLOMETRE SONRA GERİ DÖNDÜRÜLDÜM”

SEGBİS ile duruşmaya katılan İmamoğlu, mahkemeye götürülmek üzere Silivri’den çıkarıldığını ancak bir süre sonra geri çevrildiğini söyledi.

İmamoğlu, “Hakim karşısına çıkmak üzere Silivri’den yola çıkmışken, araba bozuldu denilerek 60 kilometre sonra geri döndürüldüm” dedi.

Duruşma hakimi ise İmamoğlu’nun duruşmada hazır edilmesi için yazı yazıldığını belirterek, “Diğer tüm sanıklara yaptığımız gibi sizin de burada hazır edilmeniz için yazı yazdık. Getirilemeyeceğinize dair dün akşam bir yazı geldi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüm, buna rağmen sabah getirilmeniz için hazırlık yapıldı ve araç arızalandığı için işlem yapılamadı” ifadelerini kullandı.

“SANIĞIN FİZİKEN HAZIR BULUNMASI BİR HAKTIR”

İmamoğlu, mahkemenin duruşmaya fiziken katılması yönündeki çağrısından haberdar olduğunu belirterek, adil yargılanma hakkına dikkat çekti.

İmamoğlu, “Mahkemelerin adil yargılama açısından sanığın fiziken hazır bulunmasının bir hak olduğunu bilecek kadar ne yazık ki mahkemelere maruz kalmış birisiyim. Ancak bugün buraya çağrılmama neden olan mesele, bu sabah yaşadıklarımdan sonra artık teferruat haline gelmiştir” diye konuştu.

Mahkeme başkanının, bir gün önce mesai sonrasında SEGBİS’e alınmasına ilişkin kararın cezaevine bildirildiğini söylediğini aktaran İmamoğlu, böyle bir karardan haberdar edilmediğini ifade etti.

“SABAH 07.30’DA CEZAEVİNDEN ÇIKARILDIM”

Duruşmaya götürülmek üzere sabah erken saatlerde hazırlandığını anlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam görevlilere beni kaçta alacaklarını sordum. Sabah saat 07.00’de hazırlık yapılacağını söylediler. Hatta çalar saatlerin çoğu arızalı olduğu için nöbetçi görevlilerden beni uyandırmalarını rica ettim. Sağ olsunlar, sabah 06.00’da uyandırdılar. Hazırlığımı yaptım. Saat 07.20’de koğuştan alındım ve 07.30’da cezaevinden çıkarıldım.”

İstanbul’u iyi bildiğini belirten İmamoğlu, yaklaşık 60 kilometre yol gittikten sonra aracın durduğunu söyledi. Aracın kaputunun açılıp kontrol edildiğini, ardından yeniden hareket edildiğini aktaran İmamoğlu, daha sonra aracın geri dönmeye başladığını anlattı.

“ARIZALI ARAÇLA GERİ DÖNMEK NASIL ÇÖZÜM OLABİLİR?”

İmamoğlu, kendisine başlangıçta bilgi verilmediğini belirterek şöyle devam etti:

“Ne olduğunu sordum. Bana bilgi bile verilmedi. Daha sonra aracın arıza yaptığı ve bu nedenle geri dönüldüğü söylendi. Ben de ‘Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Arıza yaptıysa neden geri dönüyoruz? Arızalı bir araçla geri dönmek nasıl bir çözüm olabilir?’ dedim.”

Konvoydaki bir komutanın yanına geldiğini belirten İmamoğlu, “Kendisine, ‘60 kilometre yol geldiniz. Kalan mesafe belli. Araç arızalıysa neden geri dönüyorsunuz? Arızalı bir araç neden tekrar yola çıkarılıyor?’ diye sordum. Bana, ‘Araç arızalı, geri dönmemiz gerekiyor’ denildi. Ben de bunun yanlış olduğunu söyledim” ifadelerini kullandı.

“BU YAPILAN YANLIŞA TÜRK ASKERİNİ ALET ETMEYİN”

Yaşananlara tepki gösterdiğini dile getiren İmamoğlu, aracın gerçekten arızalı olduğuna inanmadığını söyledi.

İmamoğlu, “Bu yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin dedim. Bunun ayıp, yazık ve günah olduğunu söyledim. İtiraz ettim, sesimi yükselttim. Daha sonra kapıyı kapattılar ve beni tekrar araca bindirerek cezaevine geri götürdüler” dedi.

Cezaevine dönüş sırasında tuvalet ihtiyacını da ilettiğini anlatan İmamoğlu, talebinin karşılanmadığını belirtti.

İmamoğlu, “Lavabo ihtiyacım olduğunu söyledim. Ancak ‘Beklesin’ denildi. Bir lavabo ihtiyacı için bile durmaktan imtina eder hale getirilmişti komutan da asker de. Durum bu kadar basitti” diye konuştu.

“HUZURDA SAVUNMA YAPMAK İSTİYORUM”

Hakimin “Ekleyeceğiniz bir şey var mı?” sorusu üzerine İmamoğlu, savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini söyledi.

İmamoğlu, “Ben huzurda savunma yapmak istiyorum. Sebebi de yüce Türk yargısını yerle bir etmek isteyenlere karşı sizin gibi yargıçların vermesi gereken mücadeleyi veriyorum” dedi.

İmamoğlu son olarak, “Adil yargılamayı katletmeye çalışan bir düzenle karşı karşıyayım. Ben bugün bunu yapanları yüce Türk milletine şikayet ediyorum” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 11 EYLÜL’E ERTELENDİ

Mahkeme, ara kararında İmamoğlu’nun duruşmada hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşanan tartışma nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı.

Basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme İmamoğlu hakkında beraat kararı vermiş, itiraz üzerine yapılan yargılamada da yeniden beraat kararı çıkmıştı. Ancak karar istinaftan dönmüş ve dosyada ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına karar verilmişti.

İmamoğlu hakkında bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.

TUZLA’DA NE YAŞANMIŞTI?

Ekrem İmamoğlu, “150 günde 150 proje” programı kapsamında Tuzla’da bir açılışa katılmıştı. O dönem Tuzla Belediye Başkanı olan AKP’li Şadi Yazıcı’nın kürsüden İmamoğlu’na yönelik sözler sarf etmesinin ardından İmamoğlu da yanıt vermişti.

İmamoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Dönüyorlar, 94'ten 2019'a kadar yaptıklarını anlatıyorlar. 3 buçuk sene 3 ayını siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi. Bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız. O kalan günlerle ve kalan paramızla bu kocaman işleri yapıyoruz.”