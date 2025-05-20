Adrese teslim madenin ÇED süreci başladı!

Sinop’un Boyabat ilçesinde orman ve tarım arazilerinin bulunduğu devasa bir alanda maden ocağı kurulması için süreç resmen başlatıldı. Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş., Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen ihaleyi aldı. İhale şartlarını yalnızca Cengiz Holding’in karşılayabildiği belirtiliyor.

AÇIK OCAK, PATLATMA, ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ VE DAHA FAZLASI

Kovaçayır köyünde toplam 897,87 hektarlık alanda kurulması planlanan maden sahasında yalnızca açık bakır ocağı değil, cevher zenginleştirme tesisi, maden atığı depolama alanı, su alma göleti, kırma-eleme ünitesi ve hazır beton tesisi de yer alacak. Bakanlığa sunulan ÇED dosyasına göre, 610,52 hektarlık kısmı için işletme ruhsatı verildi. Geriye kalan 287,35 hektarlık alanda ise atık ve toprak depolama tesisleri kurulacak.

13 MİLYON TONLUK KAZI PLANLANIYOR

Açık işletme yöntemiyle basamaklı patlatma tekniği uygulanacak sahada, yıllık 13 milyon 230 bin tonluk kazı yapılması hedefleniyor. Bu miktarın yaklaşık 4 milyon tonunun cevher olarak kullanılacağı bildirildi.

ORMAN VE TARIM ALANLARI TEHLİKEDE

Maden sahası, Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre büyük oranda “Orman Alanı” sınırlarında yer alıyor. Kalan kısımlar ise “Tarım Arazisi” ve “Makilik-Fundalık” olarak geçiyor. Sahanın 165 metre uzağında Arıoğlu köyüne, 485 metre batısında Kovaçayır yayla evlerine, 135 ve 95 metre kuzeyinde ise İmamlı köyüne ait konutlar bulunuyor.

KÖYLER TEHLİKENİN EŞİĞİNDE

Bölgedeki köyler ve tarım alanları, maden faaliyetlerinin doğrudan etkisi altında kalacak. Patlatmaların yaratacağı sarsıntı, atıkların neden olacağı kirlenme ve ekosistemin bozulması, hem çevre sağlığı hem de bölge halkının yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor.