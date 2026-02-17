Ahmet Davutoğlu: Maddi sıkıntılar yaşıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak tanımlanan başkanlık sistemini eleştiren Davutoğlu, "Eski bakanlar şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine geliyor. Eski Ulaştırma Bakanı gidiyor diğer şirketin pazarlık ettiği konsorsiyumun yönetimine giriyor. Olacak şey değil. Bu bakan bunu niye kabul eder?" dedi.

"KENDİ YAĞIMIZLA KAVRULUYORUZ"

Yabancı misafirleri başbakan gibi ağırladığını belirten Davutoğlu, bunun maddi açıdan kendisini zorladığını kaydetti.

NOW Haber'e konuk olan Davutoğlu, "Bana az mı teklif geliyor zannediyorsunuz, açık söyleyeyim maddi sıkıntılar yaşıyorum. Eşim de ben de çalışırım. Eski bir başbakanın temsil kabiliyeti itibarı ile sıkıntı yaşamıyor değilim. Dışarıdan gelenlere, yabancı misafirleri bir başbakan gibi ağırlamanız gerekiyor. Beni de zorladığı şeyler oluyor. Şikayet etmek için söylemiyorum. Kendi yağımızla kavruluyoruz ama devlet itibarı bakımından eski bakanlar eğer bu geçim şeyleri ile şirketlerle çalışmaya başlarsa devlet itibarı zedelenir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu kendisine de uluslararası kuruluşlardan danışmanlık teklifi geldiğini ancak teklifleri kabul etmediğini belirtti. "Halkımız bu haldeyken geçim sıkıntısından bahsetmem. Ben bir şirket danışmanlığı yapamam, devlet geleneği budur" şeklinde konuştu.