Ahmet Davutoğlu'nun yüzde 0.07 oy almasının ardından 'Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım' sözleri yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:59

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:22

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP yurt genelinde birinci parti oldu. Birçok partinin aldığı düşük oy oranları ise sosyal medyada gündem oldu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2019 yılında AKP'den ayrılarak kurduğu ve geçen sene CHP listelerinden Genel Seçimlere girerek 10 milletvekili kazanan Gelecek Partisi ilk defa kendi logosu ile girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde yurt geneli oyların 34 bin 212'sini alarak yüzde 0.07'sine sahip oldu.

"ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM" DEMİŞTİ...

31 Mart yerel seçimlerinde belediye kazanamayan ve aldığı düşük oy oranı ile sosyal medyada gündem olan Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu'nun 2022 yılında yaptığı bir konuşma yeniden paylaşıldı.

2022 yılında partisinin Konya İl Başkanlığında konuşan Ahmet Davutoğlu şu sözleri söylemişti:

"Anadolu'ya çıkarım ve sadece Esselamun Aleyküm derim bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım."

AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarında seçim sonuçlarına dair açıklamama olmaması dikkat çekti.