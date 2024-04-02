Ahmet Davutoğlu'nun yüzde 0.07 oy almasının ardından 'Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım' sözleri yeniden gündem oldu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok partinin aldığı oy tartışmalara neden oldu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi yurt geneli oyların yüzde 0.07'sini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:59
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP yurt genelinde birinci parti oldu. Birçok partinin aldığı düşük oy oranları ise sosyal medyada gündem oldu.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 2019 yılında AKP'den ayrılarak kurduğu ve geçen sene CHP listelerinden Genel Seçimlere girerek 10 milletvekili kazanan Gelecek Partisi ilk defa kendi logosu ile girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde yurt geneli oyların 34 bin 212'sini alarak yüzde 0.07'sine sahip oldu.

"ANADOLU'YU AYAĞA KALDIRIRIM" DEMİŞTİ...

31 Mart yerel seçimlerinde belediye kazanamayan ve aldığı düşük oy oranı ile sosyal medyada gündem olan Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu'nun 2022 yılında yaptığı bir konuşma yeniden paylaşıldı.

2022 yılında partisinin Konya İl Başkanlığında konuşan Ahmet Davutoğlu şu sözleri söylemişti:

"Anadolu'ya çıkarım ve sadece Esselamun Aleyküm derim bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım."

AÇIKLAMA GELMEDİ

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun ve Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesaplarında seçim sonuçlarına dair açıklamama olmaması dikkat çekti.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri yerel seçim haberleri ahmet davutoğlu haberleri

İlgili Haberler

Ahmet Davutoğlu 31 Mart'ı işaret etti: 'Bu şartlarda iktidara bir mesaj vermek lazım'

Ahmet Davutoğlu 31 Mart'ı işaret etti: 'Bu şartlarda iktidara bir mesaj vermek lazım'
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’ndan AKP’ye sürpriz ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’ndan AKP’ye sürpriz ziyaret
Ahmet Davutoğlu'ndan Bekir Bozdağ'a: 'Kullanılmaktan bıkmadı'

Ahmet Davutoğlu'ndan Bekir Bozdağ'a: 'Kullanılmaktan bıkmadı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'

DEM Partili Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı: 'Ayıp, ayıp sizin içinize siniyor mu?'
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?

Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'

Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı Yeniden Refah Partisi'nden geldi: 'Bir mecburiyettir'
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti
Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’

Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’