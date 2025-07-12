Ahmet Özer: ‘Bugün silahların bırakılması hem Türkiye hem de bölgedeki barış için tarihi bir adımdır’

Tutuklu bulunan Özer'in terör örgütü PKK'nin silah bırakmasına ilişkin değerlendirmesi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Barış için yüreğimizi ortaya koyduk. Herkesin bir derdi var, bizim derdimiz de barıştır… Bugün silahların bırakılması hem Türkiye hem de bölgedeki barış için tarihi bir adımdır. Bundan sonra Türkiye’nin önünün açılması için gerekli demokratik adımların ivedilikle atılması ve hukukun üstünlüğünün tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ihya edilmesi şarttır. Gün, kucaklaşma günüdür. Gün, kardeşlik günüdür.

Ben, uzmanlık alanlarından biri 'çatışmaların çözümü' olan, Kürt Sorununun çözümü için onlarca kitap yazmış, yüzlerce bilimsel çalışma yapmış ve her fırsatta fikir ve görüşlerine başvurulduğunda gönülden katkı sunmuş bir bilim insanı olarak, silahların bırakılmasına dair görüntüleri ülkemizin geleceği için çok elzem ve önemli buluyorum. Bu önemli adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

'BU SÜREÇTE KAZANAN ÜLKEMİZ, BARIŞ, EŞİTLİK VE DEMOKRASİ OLACAKTIR'

"Hayatını barış ve kardeşliğe adamış, Esenyurtta 'Barış ve Kardeşlik Kenti Esenyurt' mottosuyla yola koyulmuş bir Belediye Başkanı olarak gönülden desteklediğim bu barış sürecinde; şimdi vakit hep birlikte geleceğin 'Demokratik Türkiye'si için adım atma günüdür. Demokratik entegrasyonun sağlanabilmesi için TBMM’nin inisiyatif alarak gerekli yasal düzenlemeleri vakit kaybetmeksizin yapması gerekir. Emin olun ki barışın kaybedeni olmaz. Bu süreçte kazanan ülkemiz, barış, eşitlik ve demokrasi olacaktır. Barış iyidir. Hem de en iyisi…"