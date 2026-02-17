Ahmet Özer'den dikkat çeken 'süreç' değerlendirmesi: 'Türkiye tarihsel bir yol ayrımında'

Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Yüreğir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Barışın Dili Hukuk ve Demokrasi Olmalı” başlıklı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Programda hukuk devleti, demokrasi, toplumsal barış ve adalet kavramları ele alındı.

Programa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana Milletvekilleri Bilal Bilici, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, CHP Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı Yakıt, DEM Parti Adana İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir ve çok sayıda davetli katıldı.

“TÜRKİYE TARİHSEL BİR YOL AYRIMINDA”

Özer, Türkiye’nin içinden geçtiği süreci “tarihsel bir yol ayrımı” olarak tanımlayarak, yürütülen "barış süreci"ni desteklediklerini vurguladı.

Özer, kalıcı ve gerçek bir barışın ancak hukuk devleti ilkeleri, demokratikleşme ve toplumsal sahiplenmeyle mümkün olabileceğini söyledi. Özer, konuşmasında Kürt meselesinin tarihsel arka planından güncel siyasal gelişmelere, Suriye sahasından Meclis’te yürütülen çalışmalara kadar geniş bir çerçeve sundu.

Özer, “Sonuna kadar barış, sonuna kadar demokrasi, sonuna kadar hukuk” ifadelerini kullandı.

“CİHANDA SULH ÖNEMLİ AMA ÖNCE YURTTA SULH”

Zeydan Karalar da Özer’in konuşmasını “Zamana ve zemine uygun, çok değerli” sözleriyle nitelendirdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesini hatırlatan Karalar, “Cihanda sulh önemli ama önce yurtta sulh” dedi. Siyasetin tansiyonunun düşmesi gerektiğini belirten Karalar, hukukun ve demokrasinin güçlenmesinin barışın ön koşulu olduğunu dile getirdi.

“BARIŞIN DİLİ HUKUKLA GÜÇLENİR”

Ev sahibi Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı da etkinliğin yalnızca bir fikir paylaşımı olmadığını belirterek, “Bugün burada ortak bir vicdanı ve ortak bir gelecek hayalini büyütüyoruz. Barış adaletin varlığıdır, hukukun üstünlüğüdür, demokrasinin eksiksiz işlemesidir. Demokrasi yalnızca sandıkta değil; mahallede, sokakta, belediye meclisinde yaşar” dedi.