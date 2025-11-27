Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' kararına açıklama: Tüm arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşması barış sürecine olan güveni artıracaktır

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan “Türkiye İttifakı/Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili açılan davada tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe hakkında tahliye kararı verdi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluk halleri ise devam edecek.

Görevden alınarak “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz haftalarda serbest kalan Ahmet Özer, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Özer, paylaşımında şunları kaydetti:

“Kent uzlaşısı davası barış süreci ile çelişen bir davadır. 7 tahliye 2 tutukluluk devam kararı verildiğini öğrendim. Buruk bir sevinç yaşıyoruz.

Tahliye edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, yüreğimize su serptiler. Ancak kent uzlaşısından yargılanan diğer tüm arkadaşlarımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşması barış sürecine olan güveni ve inancı artıracaktır.”