Ahmet Özer'in ikinci kez tutuklandığı dosyada bilirkişi raporu çelişkisi

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Terör soruşturması kapsamında 30 Ekim’de tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, önceki akşam Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da tutuklandığı “rüşvet soruşturması” kapsamında ikinci kez tutuklandı. Özer, “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza haâkimliği tarafından ikinci kez tutuklanırken söz konusu dosyada yer alan bilirkişi raporları tartışma konusu oldu.

Özer’in avukatlarının verdiği bilgiye göre Akpolat ile beraber Özer’in de yer aldığı rüşvet soruşturmasında, gizlilik kapsamında bulunmayan bilirkişi raporlarında görüş ayrılıkları ön plana çıktı. Raporlar için üç ayrı kişi görevlendirilirken görevlendirilen kişilerin yalnızca iki bilirkişi raporu hazırladığı ortaya çıktı. Üç kişilik heyette bulunan iki bilirkişi, dosyada Özer ile alakalı hiçbir suç unsuru tespit edemediklerini belirtirken diğer bilirkişi, Özer’in “ihaleye fesat karıştırma” yönünden suçlu bulunamayacağını ancak “görevi kötüye kullanma” ve “görevi ihmal” suçundan sorumlu tutulabileceği yönünde görüş bildirdi. Söz konusu bilirkişinin ayrıca, diğer bilirkişileri kendi hazırladığı rapora imza atmaları için ikna etmeye çalıştığı da öğrenildi.

İMAMOĞLU DETAYI

Özer’in denetim yetkisini kötüye kullandığına yönelik rapor düzenleyen bilirkişinin, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü döneminden kalan ve 747 gündür devam eden “ihaleye fesat karıştırma” davasında da bilirkişi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Davada mütalaanın açıklanması beklenen 7. duruşma öncesi savcı rapor alarak izne ayrılmış ve dava 8 Ocak’ta yapılan son duruşma da 11 Nisan tarihine ertelenmişti.

Özer’in avukatlarından Hasan Sınar, Özer’in 30 Ekim’de tutuklanmasına sebep olan bir önceki dosyada iddianamenin 87 gündür hazırlanmadığına dikkat çekti. Yetkililerin “mali raporu beklediklerini” söyleyen Sınar, “Keyfi şekilde uzatılan bir süreç. Dosyanın bomboş olduğunu bildikleri için Beşiktaş ile ilgili soruşturmaya Esenyurt’u da dahil ettiler. İddianame için 15 Ocak tarihi gösterilmişti ancak üzerinden bir hafta geçmesine rağmen iddianame hâlâ ortada yok” diye konuştu.