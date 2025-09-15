Akbelen'de zeytin kıyımı: Danıştay'dan acil yürütmeyi durdurma istendi!

Akbelen Köyü'nde sabah saatlerinde jandarma eşliğinde alana giren kesim ekipleri, zeytin ağaçlarının sökümüne başlarken, köylüler alanın çevresinin kolluk kuvvetlerince tutulduğunu belirtti.

Avukat İpek Sarıca, ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, sürecin hukuksuz şekilde ilerlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Mahkeme süreci devam ederken şirket, yangından mal kaçırır gibi zeytinlikleri sökmeye devam ediyor. Biz Danıştay’da dava açmıştık. Süreç şirketin lehine ilerliyor. Acele şekilde yürütmeyi durdurma verilmesini talep ettik, yoksa girecekler dedik. Karar henüz tebliğ edilmedi ama zeytinlikler sökülmeye başlandı.”

ANAYASA MAHKEMESİ'NE İTİRAZEN BAŞVURULMASI DA İSTENDİ

Köylüler adına avkuatlar Arif Ali Cangı, İpek Sarıca, İsmail Hakkı Atal, Barış Aydın tarafından Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilen dilekçede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Ağustos 2025 tarihli Bakanlık oluruyla yürürlüğe giren "Maden Kanunu'nun Geçici 45. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar" başlıklı düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulması istendi.

Dilekçede ayrıca düzenleyici işlemin dayanağı 7554 Sayılı Kanunun 11. maddesi ile Maden Kanunu'na eklenen Geçici 45. maddesinin Anayasa aykırı olduğu iddiasının ciddiye alınarak, Anayasa Mahkemesi'ne itirazen başvurulmasına, Anayasaya Mahkemesi'nin vereceği karara kadar da dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, duruşmalı yapılacak yargılama sonunda düzenlemenin iptaline karar verilmesi talep edildi.

Danıştay 8. Daire’ye sunulan dilekçede, söküm işlemlerinin “olası yürütmeyi durdurma kararını etkisiz hale getirmeye yönelik” olduğu belirtilerek, hukuka aykırılığın derinleşmemesi ve ekolojik zararın önüne geçilmesi için acilen karar verilmesi gerektiği kaydedildi.