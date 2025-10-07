Akın Gürlek, İBB soruşturmalarını yürüten Fatih Dönmez'e teşekkür etti: 'Anadolu Adliyesi'nde de görevine devam edecek'

HSK kararnamesine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Fatih Dönmez ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

ÇAĞLAYAN'DA VEDA TÖRENİ

Söz konusu atamalar için bugün saat 10:00’da Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde bir veda töreni düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de törene katıldı. Gürlek, kısa bir konuşma yaptı ve görev yeri değişen isimlere teşekkür etti.

FATİH D ÖNMEZ'E VEDA: AKIN GÜRLEK KONU ŞMA YAPTI

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Klasik bir laf ama her veda yeni bir başlangıçtır. Ben de Fatih Bey'e ve Barış Bey'e artık hem Bakırköy Adliyesi'nde hem İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapacakları yeni başlangıç için hayırlı olsun diyorum. Adliyemiz adına, özellikle zorlu süreçte Fatih Dönmez Başsavcı Vekilimize, göstermiş olduğu emek için gerçekten teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi inşallah Anadolu Adliyesi'nde de görevine devam edecek. Aynı şekilde Beykoz Başsavcımız Barış Duman Bey de orada uzun süre görev yaptı, özverili çalıştı, mesai harcadı. Barış Bey'e de Bakırköy Başsavcılığı görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Arkadaşları uğurlamak için bir araya geldik. Bundan sonrası hayatlarında da başarılar diliyorum.”

Gürlek'in konuşması sonrası toplu fotoğraf çekildi.

1 YIL SONRA ANADOLU CUMHUR İYET BAŞSAVCISI OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akın Gürlek’in 2 Ekim 2024 tarihinde atanmasının ardından; İstanbul Adliyesi’ne atanan Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumluydu.

Dönmez, 1 yıllık görev süresinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

FATİH DÖNMEZ, İBB SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYORDU

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fatih Dönmez aynı zamanda İBB’ye yönelik soruşturmayı da yürütüyordu.

AVRUPA YAKASI’NDA 9, ANADOLU YAKASI’NDA 2 BELEDİYEYE OPERASYON YAPILMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Büyükşehir Belediyesi hariç, CHP İstanbul’daki 39 ilçenin 26’sında birinci parti olmuştu. Kalan 13 belediyede ise AKP kazanmıştı. CHP’li bir başkanın seçildiği 26 ilçe belediyesinden 15’i Avrupa, 11 tanesi ise Anadolu yakasında bulunuyordu.

“Yolsuzluk” iddiasıyla başlatılan soruşturmalar neticesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil toplam 12 CHP’li Belediye Başkanı tutuklandı. Şu an CHP’nin yönettiği ilçe sayısı; İstanbul genelinde 15’e, Avrupa yakasında 6’ya, Anadolu yakasında ise 9’a düştü.