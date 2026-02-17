Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye 'teşekkür' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanlığı'na atadığı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye parti grup toplantısındaki konuşması nedeniyle teşekkür etti.

Gürlek, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum.

Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini daha da güçlendirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız."

BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından Meclis'te ettiği yemin sırasında protesto eylemi yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) hedef aldı. Bahçeli bugünkü grup toplantısında CHP'ye "Oraya buraya sataşmak bir siyasetçiye yakışıyor mu, CHP'nin siyasi çizgisiyle bağdaşıyor mu? İstanbul'daki tezgahınız bozuldu tepkiniz buna mı dayalı? Nesiniz, kimsiniz? Haddinizi bilin" diye seslendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e tam desteklerini açıklayan Bahçeli, "Ayrı ayrı tebrik ediyor. Tam desteğimizle birlikte başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.