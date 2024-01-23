AKP, Ankara ilçe adaylarını yarın açıklayacak
Yerel seçimler yaklaştıkça, siyasi partilerin adayları da netleşmeye devam ediyor. AKP ise Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
AKP, Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
İktidar partisi, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.
Ankara’nın 25 ilçesinden 20’sinde aday çıkaracağı belirtilen AKP; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş’ta ise MHP adayını destekleyecek.
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