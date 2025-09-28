AKP’de İzmir depremi! 5 ilçe başkanı istifa etti!

AKP’de son günlerde yaşanan istifa dalgası, İzmir’in ilçelerine de sıçradı. AKP İzmir örgütünde geçtiğimiz günlerde beş ilçe başkanının istifa ettiği ortaya çıktı.

İŞTE 5 İLÇE BAŞKANI…

İstifa eden ilçe başkanları şunlar oldu:

Kınık İlçe Başkanı Sami Mollaahmet

Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan

Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci

Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci

Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Narlıdere İlçe Başkanı Mustafa Yener istifa kararını Instagram üzerinden bir paylaşımla duyururken, Balçova İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci de istifasını sosyal medya aracılığıyla açıkladı.

AKP Urla İlçe Başkanı Barış Bükülmez de istifa ettiğini duyurdu. Bükülmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı ile yaptığımız istişare ve gördüğüm lüzum üzerine, yürütmekte olduğum AK Parti Urla İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İzmir medyasında ayrıca, Balçova’daki karakol saldırısında şehit olan polis Hasan Akın’ın mevlid gecesindeki eğlence görüntülerinin kamuoyunda tepkiye neden olduğu ve bunun yerel yönetimlerdeki tartışmaları kızıştırdığı yönünde haberler yer aldı.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

AKP’de 18–20 Eylül tarihleri arasında Muğla, Niğde, Tunceli, Bitlis, Çanakkale, Adıyaman, Ordu ve Elazığ’da il başkanları görevlerinden ayrılmıştı. O dönem partiden gelen açıklamalarda, son kongre sonrası illerdeki çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapıldığı belirtilmişti.

AKP’Lİ TAYYAR ‘SAYI ARTACAK’ DEMİŞTİ

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise 19 Eylül’de yaptığı paylaşımda istifa dalgasına “Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” yorumunda bulunmuştu.