AKP Erzincan milletvekili adayları kim? 2023 AKP Erzincan milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 15:23

Güncelleme: 19.04.2023 - 15:23

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Erzincan milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Erzincan milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Erzincan milletvekili adayları kim? AKP Erzincan milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Erzincan milletvekili adayları tam listesi...

AKP ERZİNCAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN KARAMAN

MEHMET CAVİT ŞİRECİ



