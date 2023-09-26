AKP'li Akbaşoğlu da tarih verdi: 2024'e alım gücü artmış olarak gireceğiz

Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:53

Güncelleme: 26.09.2023 - 19:30

"2023 Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Bitlis'e giden AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AKP İl Başkanlığında, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve partililerle bir araya geldi.

Akbaşoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, partinin bütün kademeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Bitlis'in geleceği için istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Buradaki istişareleri ve karşılıklı bilgi paylaşımlarının neticelerini birlikte değerlendireceklerini belirten Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir plan ve program dahilinde başta 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin olmak üzere 2028 yılı sonuna kadar, Cumhurbaşkanımız ve kabine üyeleriyle eser ve hizmet siyasetine durmak yok yola devam diyerek yola devam edeceğiz. Bitlis'imizde 13 belediyede şampiyon olmak istiyoruz. 81 vilayette 85 milyon insanımızın tamamının duasını alacak eser ve hizmet siyasetiyle 31 Mart 2024'te bütün illerde teşkilatlarımız marifetiyle vatandaşlarımızla bir arada olacağız ve en güzel neticeleri beraber alacağız."

AKP'nin 21 yıldır kesintisiz iktidar olarak millete hizmet ettiğini anlatan Akbaşoğlu, bunun tarihi bir başarı ve demokraside Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek bir destan olduğunu dile getirdi.

EKONOMİ AÇIKLAMALARI

İki yıl mücadele edilen pandeminin özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinde sıkıntılara yol açtığını, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tahıl koridorlarında yaşanan tıkanıklık Türkiye ve dünyada dalgalanmalara vesile oldu ancak Türkiye dış politikada öyle bir denge gözetti ki hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebilen bir ülke olarak, bütün insanlığın açlıktan inim inim inlemesinin önüne geçecek tahıl koridoru krizini aşan bir politika izledi. Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır. Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız. 2024'e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır."

AKP Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile AKP İl Başkanı Kadir Köstekçi'nin de birer konuşma yapmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.