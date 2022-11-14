AKP, HÜDA-PAR ve eski HDP’liler, ‘Kürtler ne istiyor’ çalıştayında buluştu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Ankara’da, AKP, HÜDA-PAR ve eski HDP’liler “Kürt çalıştayında” bir araya geldi. Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner’in genel başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı, önceki gün “Kürtler ne istiyor?” çalıştayı yaptı.

Çalıştaya, AKP ile HDP arasındaki anayasa değişikliği görüşmesine “HDP bu fırsatı da ıskalamasın” diyen AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, SES Partisi Genel Sekreteri Müslüm Doğan, Kürt Araştırma Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu konuşmacı olarak katıldı.

‘İSLAM’ VURGUSU

Çalıştayda konuşan Metiner, “Türkü İslamdan kopartmaya çalışanlar, Türklüğe de Kürtlüğe de zarar verenlerdir. İslamsız Türklük, Kürtlerin varlığını inkâr ederek Kürtleri etnik anlamda Türk sayarak bu ülkenin birlik ve kardeşliğine zarar vermiştir. Bu tarz bir Türklük anlayışı devletimizin bekası için bir tehdit niteliği taşımaktadır” dedi. Çalıştayda ortaya çıkacak talepler listesini bir rapor haline dönüştüreceklerini belirten Metiner, “Bu raporu başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere diğer partilerin genel başkanlarına sunacağız” diye konuştu. Metiner’in, “Bu tür çalıştaylar akla çözüm sürecini getiriyor. Böyle bir süreç söz konusu olabilir mi” sorusuna “İnşallah. İklimin müsait olduğunu, Kürtlerin de yanlışlıklardan ders çıkararak makul bir çizgiye geldiğini görüyoruz” yanıtını vermesi dikkat çekti.

DEMBİR-DER Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı ise “Kürt meselesine ilişkin hüküm içermeyen yeni bir anayasa olmayacak” ifadelerini kullandı.

Çalıştaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan hukukçu Bülent Yücetürk, şu değerlendirmeyi yaptı: “Seçim öncesinde Kürtlerin oyunu almaya dönük ikiyüzlü bir siyaset. AKP-MHP bloku HDP’yi kriminalize ederek, milliyetçi-muhafazakâr kitleyi konsolide etmeye çalıştı. Bu bir noktaya kadar geldi ama yetmediğini gördüler. Artık farklı bir oyun oynamaya çalışıyorlar.”

SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen ise “Hiçbir sorunun tek bir parti ya da iki parti arasında ele alınarak çözülebileceğine inanmıyoruz. Ortak sorunlar ne kadar farklı çevrelerce masaya yatırılırsa o kadar doğru, yaygın, geniş çözüm konsepti gelişebilir. Çağrıldığımız her platformda yaklaşımımızı ifade ederiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı bu açıdan fırsat” dedi. Bilgen, “Olası bir ‘çözüm süreci’ noktasına gelinirse, bu süreçte parti olarak yer alır mısınız” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Geçmişteki sürecin neden başarısız olduğuyla ilgili objektif özeleştiri yapılması gerekli. Yoksa eskiden yapılmış olanın başarısızlığını tekrarlamış oluruz. Nasıl olması gerektiğini tarife katkı yaparız.”

HDP’DEN İLK YORUM

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel ise çalıştay özelinde yorum yapmazken “Çözüm sürecinin konuşulması ya da çözüm tartışmalarının yürütülebilmesi için AKP’nin bütün demokrasi güçlerine, Kürtlere, Kürtlerin kazanımlarına karşı açtığı savaşı durdurması gerekir” yanıtını verdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A ÖZEL JET

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kalp krizi geçiren babası Tahir Demirtaş’ı ziyaret için Diyarbakır’a gönderildi. Demirtaş, yoğun bakımda tedavi gören babasını ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. İddiaya göre, bakanlığın izin vermesiyle Demirtaş, geçen 11 Kasım günü önce Edirne kent merkezine, oradan da helikopterle Çorlu’daki askeri üsse götürüldü. Buradan özel jetle Diyarbakır’a giden Demirtaş, babasını ziyaret ettikten sonra cezaevine getirildi.