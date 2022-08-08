AKP'li Cemil Yaman: Türkiye'de Kürtçe konuşmak yasaktı; AK Parti bunu değiştirdi
AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, katıldığı bir programda, "Bu ülkede insanlar Kürtçe müzik dinledikleri için zindanlara atıldı. AK Parti bunları değiştirdi" dedi.
AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, TV42 ekranlarında yayınlanan Kulis programına konuk oldu.
Yaman, gazeteci Nurullah Yılmaz tarafından sorulan, "Kürt denilince sanki hepsi HDP ile anılıyormuş gibi bir algı var, nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna; "Daha önce olsa bir ulusal kanalda Kürtçe konuşan kişiyi çıkışta gözaltına alırlardı. Türkiye'de sadece Kürtçe değil; Boşnakça da konuşmak yasaktı. Bu dilleri konuştukları için, Kürtçe müzik dinledikleri için insanları zindanlara attılar. AK Parti bunları değiştirdi" diye yanıt verdi.
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